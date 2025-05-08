Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на отримані редакцією документи, що стосуються виготовлення Москвою крилатих ракет, від приватної розвідувальної компанії "Даллас".

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Що відомо про виготовлення Росією ракет Х-101

Загальний аналіз документів, який є у наявності у редакції 24 Каналу та Сил оборони України, свідчить, що росіяни формують свою стратегію щодо виробництва крилатих ракет на 2 роки наперед.

У 2024 році закупівельники займалися поставками на наступний рік, а також частково на 2026-й.

Станом на сьогодні росіяни мають плани на виготовлення 633 Х-101 у 2025 році, а також 223 ракети цього типу у 2026 році (ця цифра не є повною, оскільки частину замовлень працівники "ТРВ-инжениринг" робитимуть впродовж цього року).

Дивіться фото документів про закупки "ТРВ-инжениринг" для УПКБ "Деталь" / Фото надані приватною розвідувальною компанією "Даллас":

Водночас будь-яке посилення санкцій, що перекриють постачання росіянам сировини, удари по підприємствах, що забезпечують "Деталь" чи безпосередньо виробника Х-101 – АТ "ГОСМКБ "Радуга" имени Березняка" – можуть послабити здатність Кремля завдавати ударів по Україні, а також значно знижують загрозу для країн Євросоюзу у разі ймовірного вторгнення російських військ у Балтійські країни.

До слова, для потреб ракети Х-101 офіційно постачаються мікросхеми з Мінська. Росія досі залежить від продукції із Заходу, зокрема – через третіх постачальників або контрабанду. У випадку з висотомірами – від білоруської продукції.