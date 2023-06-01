Россияне несколько преувеличивают: в ВСУ оценили боеспособность рот "Шторм Z"

Российские оккупанты отчаянно стремятся восстановить боеспособность своего личного состава в Бахмуте. Вагнеровцев пытаются заменить всем, что есть.

Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне несколько преувеличили качество рот "Шторм Z", перебрасываемых под Бахмут вместо боевиков "Вагнера".

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"Это более или менее боеспособные подразделения, но их мощность несколько преувеличена. В столь короткий срок ни одно новосформированное подразделение нельзя вывести на пик формы", – пояснил Череватый.

Россияне преувеличили боеспособность новых рот "Шторм Z": смотрите видео

Кого еще отправляют в Бахмут

Теперь россияне стремятся доукомплектоваться, но без проведения мобилизации. Поэтому они вынуждены притягивать в город-крепость все возможные силы, которые только имеют. В частности, говорится о:

разных добровольческих объединениях;

ЧВК разного типа ("Факел", "Патриот", "Ветеран");

"Боевом армейском резерве страны" (БАРС);

территориальных войсках.

Россия терпит потери: коротко

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. По состоянию на 31 мая с начала полномасштабного вторжения в целом ликвидировано 207 910 врагов. За последние сутки к Кобзону отошли около 470 оккупантов.

России уже некуда девать уничтоженных военных. Так, украинская разведка сообщила, что россияне начали строить два масштабных комплекса для трупов. Площадь каждого из них составит более 4000 квадратных метров.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский опубликовал видео, где бойцы 3 штурмовой бригады проводят удачную операцию у окрестностей Бахмута и "эффективно уничтожают врагов".

Главной атакующей силой в Бахмуте были боевики ЧВК "Вагнера", но они понесли колоссальные потери и теперь стремятся восстановиться. 25 мая стало известно об их уходе из окрестностей города-крепости. Глава наемников Евгений Пригожин анонсировал это еще в начале мая из-за "снарядного голода".