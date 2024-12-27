Россия "впустила" еще два ФАБа в Белгородской области, продолжается эвакуация населения
Рядом с жилыми домами в Белгородской области российские самолеты "впустили" еще две авиационные бомбы. Из-за этого из местного поселка эвакуировали более 150 человек.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Что известно о падении ФАБ в России
Согласно обнародованной информации, в четверг, 26 декабря, инцидент с участием российских самолетов произошел рядом с жилым домом на улице Победы в поселке в селе Кустовое Яковлевского городского округа Белгородской области.
В связи с этим эвакуировали более 150 жителей населенного пункта. По данным телеграмм-каналов, пострадавших в результате этой ситуации нет. Отмечается, что авиабомбу должны были вывезти и обезвредить сегодня 27 декабря.
Еще одна авиабомба упала рядом с жилым домом в селе Пушкарное. Жители также не пострадали,
– говорится в сообщении.
Таким образом, российские СМИ говорят, что сейчас известно о не менее 165 случаях падения авиабомб такого типа на территории страны-агрессора и оккупированных украинских территориях в течение 2024 года.
Там напомнили, что 19 ноября авиабомбу уронили на школу в этом регионе, а именно – в селе Быковка в Яковлевском городском округе. По данным источников телеграмм-каналов, бомба пробила крышу здания учебного заведения.