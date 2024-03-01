В 3-й штурмовой рассказали, чувствуют ли влияние вражеского "самолетопада" на бои

Силы ПВО в течение последних недель сбили огромное количество вражеских самолетов. Это несколько облегчает ситуацию нашим защитникам, которые находятся непосредственно на позициях.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что оккупанты чрезвычайно активно использовали свои самолеты во время боев за Авдеевку.

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Какая сейчас ситуация на Авдеевском направлении

Как отметил Жорин, массовое сбивание вражеских самолетов ощущается. Сейчас нельзя сравнить ситуацию с той, которая была во время боев в Авдеевке. Тогда вражеские КАБы падали буквально каждые полчаса.

Безусловно чувствуется. Это очень важно. Сейчас не сравнить то, что происходило в самой Авдеевке. Тогда просто ну каждый час или даже полчаса падали вражеские КАБы. Сейчас такой активности нет,

– отметил Жорин.

Конечно, оккупанты до сих пор используют КАБы. Они ежедневно прилетают по определенным позициям, но количество и массовость сейчас несколько меньше.

Уничтожение российских самолетов: кратко

В феврале российские оккупанты потеряли аж 13 своих самолетов за менее чем 2 недели. Такие темпы потерь являются катастрофическими для захватчиков. Известно, что нашим защитникам удалось сбить вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также – Су-35 и Су-34.

Больше всего самолетов удалось сбить в районе Авдеевки. Именно там враг активно применяет авиационные бомбы, что заставляет оккупантов подлетать ближе к линии фронта. Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также наши защитники уже несколько дней не фиксировали в воздухе вражеские самолеты А-50. Это облегчает задачу по уничтожению вражеских самолетов.