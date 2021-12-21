Российские санкционные товары хотели незаконно ввезти из Беларуси в Украину

Военнослужащие Волынского пограничного отряда и работники таможни предотвратили попытку ввоза в Украину запрещенных товаров. Их изготовили в России.

В пункт пропуска "Доманово" прибыл автомобиль с грузом "запасные части к автомобилям", которым управлял украинец. Он привез товар из Беларуси для одного из предприятий.

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Во время проверки таможенники обнаружили отсутствие информации относительно производителя в товаросопроводительных документах.

В то же время на самих запчастях было указано, что они изготовлены в России на ПАО "КАМАЗ".

Это предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, применены санкции с полным запретом ввоза или транзита в Украину товаров.



В Украину хотели завезти запрещенные российские товары / Фото Госпогранслужбы

По данным пограничников, грузовик перевозил более 800 запчастей российского производства, стоимость которых составляет почти 400 тысяч гривен.

Правоохранители уже вернули автомобиль на территорию Беларуси.

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