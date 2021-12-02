В пояснительной записке Кабмин указывает, что причиной этого являются торговые ограничения России в отношении Украины. После прекращения нарушений договора со стороны Москвы это постановление может утратить силу.

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Что сделала Россия

В 2015 году Владимир Путин издал указ, которым приостановил действие договора с Украиной о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Поэтому к украинским товарам Россия применяет ввозную пошлину.

В постановлении Кабмина также отмечают, что Россия применяет и другие торговые запреты и ограничения в отношении Украины. Таким образом государство-агрессор вредит экономическим интересам Киева. Также в правительстве назвали такие действия России дискриминацией Украины в сфере торговли.

Торговля Украины

В 2020 году Китай стал главным торговым партнером Украины, на втором месте оказалась Россия, третья – Германия. С апреля 2021 года правительство расширило список российских товаров, запрещенных к импорту в Украину, а именно: пшеница, подсолнечное масло, моющие средства и бумага.

По итогам 2020 года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью достиг 4,4 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше, чем в 2019 году.

За период с января по август 2021 года, как сообщала таможня, экспорт из Украины в страны ЕС вырос на 52%, а на 40% вырос показатель импорта топлива из ЕС.

Также Украина в этом году заметно увеличила объем международной торговли агропродовольственной продукцией всех видов.

Полный текст Алексея Гончаренко в телеграме:

Кабмин продлил до 31 декабря 2022 года применение льготных ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров из РФ.

Как пишут в пояснительной записке, это связано с торговыми ограничениями, которые применяет Россия в отношении Украины.