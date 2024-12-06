Будут "на ладони": капитан запаса ВМС объяснил, почему врагу будет сложно форсировать Днепр

Оккупанты сообщают, якобы, готовят масштабное наступление на Херсон. Для этого они собрали 300 лодок для форсирования Днепра и постоянно осуществляют штурмы для закрепления на островной зоне вблизи города. Однако есть несколько причин, почему форсирование будет сверхсложной задачей для врага.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, отметив, что процесс усложняют погода и специфика берегов в сторону Украины. Сообщение о наступлении оккупантов имеет политический мотив.

Смотрите также Ситуация хуже, чем кажется: терроризм россиян против гражданских на Херсонщине переходит все границы

Почему врагу будет сложно форсировать Днепр

Капитан объяснил, что сейчас россияне действительно активизировались вблизи Херсона, однако подобные действия они там проводили всегда. Сейчас там находится 61 бригада морской пехоты, которая действительно готовится к форсированию реки. В 300 лодок поместится примерно 1,5 тысячи оккупантов.

Однако обсуждения по форсированию реки являются достаточно теоретическими. Сейчас ухудшились погодные условия, что усложняет этот процесс.

Кроме того, форсирование на правый берег реки имеет другие особенности и сложность, по сравнению с левым берегом, как это делали украинские военные. Они (россияне – 24 Канал) фактически находятся на виду наших Сил обороны и морской пехоты, которые все фиксируют,

– прокомментировал Рыженко.

Для того, чтобы закрепиться на островах страна-агрессорка сформировала новую 52-ю артиллерийскую бригаду ВДВ, которая обстреливает Херсон.

Капитан добавил, что такие попытки врага имеют политическую подоплеку. Оккупанты хотят сдвинуть линию фронта до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Однако угроза есть и украинские военные к ней готовятся

Кстати, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь высказал мнение о том, что формирование россиянами реки Днепр невозможно. Даже, если такая операция планируется, она для врага является суицидальной.