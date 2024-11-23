Потерял контроль над ситуацией: в России неожиданно сняли с должности генерала

Российский командующий группировки "Юг", вероятно, был отстранен из-за неудовлетворительных результатов на фронте. Официальная информация о его отставке пока не обнародована.

Проблемы на северном фронте могли стать причиной возможного отстранения генерала Геннадия Анашкина с должности командующего группировкой "Юг" российской армии. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на информацию в пропагандистских СМИ.

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Что известно об отстранении от должности командира группировки "Юг"

В частности, за его отставку могли ответить серьезные потери и недовольство высшего командования относительно управленческих решений Анашкина.

Кроме того, указывается, что он не стремился информировать руководство о реальном положении дел на фронте, что также могло стать причиной его отставки.

Однако официальных подтверждений этой информации со стороны министерства обороны России пока нет.

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