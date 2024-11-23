Проблеми на північному фронті могли стати причиною можливого усунення генерала Геннадія Анашкіна з посади командувача угрупуванням "Південь" російської армії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на інформацію у пропагандистських ЗМІ.

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Що відомо про усунення з посади командира угрупування "Південь"

Зокрема, за його відставку могли відповісти серйозні втрати та невдоволення вищого командування щодо управлінських рішень Анашкина.

Крім того, вказується, що він не прагнув інформувати керівництво про реальний стан справ на фронті, що також могло стати причиною його відставки.

Однак офіційних підтверджень цієї інформації з боку міністерства оборони Росії поки що немає.

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