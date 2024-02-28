Россия планирует изготовить 2,7 миллиона снарядов: Свитан сказал, насколько это опасно для Украины

ГУР сообщало, что Россия планирует произвести около 2,7 миллиона снарядов калибра 122 и 152 миллиметра в 2024 году. Это примерно такое же количество, которое они используют сейчас.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что сейчас оккупанты используют около 5 – 7 тысяч собственных снарядов в сутки.

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Сюда стоит добавить еще и боеприпасы из Северной Кореи. Получается, что оккупанты выстреливают около 10 тысяч снарядов в сутки.

Стандартно они отстреливают 5 – 7 тысяч своих снарядов за сутки. Примерно такое же количество они пытаются произвести в 2024 году. Сейчас мы видим такое же количество снарядов на поле боя,

– сказал Свитан.

Не имеем другого выхода

Как отметил Свитан, сейчас Россия осуществляет различные информационно-психологические операции. Однако следует понимать, что на самом деле Украина имеет одну цель, к которой постепенно идет. Нужно уничтожить российскую армию и достичь распада России.

У нас нет другого варианта, как достичь победы. Надо уничтожить российскую армию, выйти на границу. Затем развалить Россию. Мы движемся по этим направлениям. Это – дело времени. Не 1 – 2 лет, а где-то десятилетия. Все будет зависеть от количества переданных нам боеприпасов, ракет, авиации и тому подобное,

– отметил Свитан.

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