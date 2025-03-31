"Живые бомбы": как ФСБ вербует украинских подростков для совершения терактов

В Украине зафиксировали серию террористических актов, для совершения которых российские спецслужбы вербуют несовершеннолетних. Фактически враг использует украинских подростков как "живые бомбы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование ТСН.

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Как российские спецслужбы вербуют подростков

11 марта Ивано-Франковск всколыхнули два взрыва, к которым оказались причастны двое подростков 15 и 17 лет, студенты местных колледжей. Российская ФСБ завербовала их, пообещав денежное вознаграждение за выполнение "задания".

Известно, что после этого россияне дистанционно активировали взрывные устройства: один возле железнодорожного вокзала, другой – в арендованной квартире. В результате взрыва 17-летний юноша погиб, а 15-летний подросток потерял обе ноги.

Отец пострадавшего парня рассказал, что его сын не имел финансовых трудностей и не подозревал об истинной цели задания, пока не стало слишком поздно.

После того, как только он понял, что это за "работа", он связался с ними, и говорит: "Я не хочу в этом принимать участие" И с этого момента начался очень сильный прессинг на него,

– сказал отец подростка.

По его словам, парень теперь очень сожалеет о содеянном.

Очень раскаивается. Он не понимал до конца, что делал. Говорит: "Я сожалею о том, что я побоялся сказать вам",

– добавил отец.

По данным СБУ, подростков завербовали через телеграм-канал с объявлениями о работе. После выполнения мелких поручений им предложили поджечь машину военного, однако подростки отказались. Тогда "куратор" предложил другое задание – изготовить две взрывчатки за 1700 долларов.

Подросткам предоставили подробные инструкции относительно необходимых материалов и схему изготовления взрывных устройств. Отмечается, что взрывчатки были размещены в термосах, украшенных металлическими гайками для усиления разрушительного эффекта.

Спецслужбы России цинично подрывают несовершеннолетних. Их используют для подрыва, их же записывают в жертвы. И основная цель – это посеять панику,

– отметили в СБУ.

Журналисты добавили, что подобные теракты с привлечением несовершеннолетних произошли также в Одессе и Ровно. СБУ рассматривает эти случаи как новую тактику ФСБ против Украины.