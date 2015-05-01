Россия запускает секретные спутники "Космос": орбитальное ли это оружие и как реагирует мир

В начале 2025 года Россия осуществила запуск сразу нескольких военных спутников, которые получили обозначение "Космос-2581", "Космос-2582" и "Космос-2583". Это событие привлекло внимание западных аналитиков и вызвало беспокойство международного сообщества.

Спутники совершают необычные маневры на орбите, а их истинное назначение официально не раскрывается. Западные эксперты подозревают, что эти аппараты могут быть так называемыми спутниками-инспекторами – то есть аппаратами, способными приближаться к другим объектам в космосе для их осмотра или даже потенциального поражения.

В материале 24 Канала читайте об истории запуска этих спутников, версии относительно их назначения, реакцию мира и зафиксированную активность на орбите.

Что произошло на орбите

Кроме новейших спутников-инспекторов, западные аналитики внимательно отслеживают другой российский спутник – "Космос-2553", запущенный в феврале 2022 года, за несколько недель до вторжения России в Украину. По данным Reuters, американские военные считают, что спутник может быть связан с разработкой Россией ядерного противоспутникового оружия.

Хотя сам "Космос-2553" не является боевым аппаратом, его идентифицируют как платформу для радиационного тестирования и потенциально – наблюдения. Американские чиновники предполагают, что аппарат играет вспомогательную роль в программе создания ядерного оружия, способного уничтожать спутниковые созвездия – в частности сеть Starlink, которую активно используют украинские военные.

В 2024 – 2025 годах коммерческие компании LeoLabs и Slingshot Aerospace зафиксировали аномальное поведение "Космоса-2553": спутник неоднократно терял ориентацию и входил в неконтролируемое вращение. В декабре 2024 года компания LeoLabs обновила свой прогноз, заявив с "высокой степенью уверенности", что спутник вышел из строя. В космическом командовании США подтвердили, что аппарат сменил орбиту.

Спутник находится на относительно изолированной орбите на высоте около 2 000 км, где уровень космического излучения повышен. Именно это, по утверждениям России, и является основной целью миссии – тестирование оборудования в условиях повышенной радиации. Но американские официальные лица считают, что эта версия не соответствует реальному поведению объекта, особенно учитывая общую военную доктрину Кремля относительно "целевого поражения вражеских спутников"

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Аналитики Center for Strategic and International Studies (CSIS) в последнем отчете Space Threat Assessment 2025 заявили: "Это наблюдение с высокой вероятностью свидетельствует, что спутник больше не функционирует". Другими словами, Россия могла потерпеть неудачу в испытаниях стратегически важной космической технологии.



Несмотря на это, угроза потенциального ядерного противоспутникового вооружения, связанная с деятельностью "Космос-2553", не исчезает.

По мнению бывшей помощницы госсекретаря США по контролю над вооружениями Малори Стюарт, Россия рассматривает возможность интеграции ядерного оружия в свою контркосмическую доктрину. По данным разведки США, именно запуск "Космос-2553" в 2022 году стал триггером для углубленного анализа и выявления признаков реализации этой программы.

Как запустили спутники "Космос-2581", "Космос-2582" и "Космос-2583"

Первый в 2025 году российский космический запуск в 2025 году состоялся без предварительного анонса и был осуществлен военными. 5 февраля 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) успешно стартовала ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" с разгонным блоком "Волга".



Пуск ракеты "Союз-2.1в" с военного космодрома Плесецк. Именно таким стартом в феврале 2025 года были выведены на орбиту спутники "Космос-2581", "Космос-2582" и "Космос-2583" / Фото минобороны России

Пуск выполнили боевые расчеты Космических войск ВКС РФ, а на борту находилось несколько космических аппаратов в интересах Министерства обороны России. По сообщению вражеского Минобороны, запуск прошел успешно и все аппараты выведены на заданные орбиты, после чего им присвоили названия "Космос-2581", "Космос-2582" и "Космос-2583". Российские официальные источники традиционно не раскрыли деталей о количестве выведенных спутников, их орбитах или назначении.

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Известно лишь, что старт состоялся рано утром (в 6:59 по московскому времени) в зимних условиях, которые придали зрелищности ночному запуску. Этот запуск можно считать историческим еще и потому, что, вероятно, он стал последним использованием ракеты "Союз-2.1в" для российского министерства обороны. Легкий носитель "Союз-2.1в" (без боковых ускорителей, с маршевым двигателем НК-33А) эксплуатировался с 2013 года как промежуточный шаг к внедрению ракет семейства "Ангара".

Возможное назначение: спутники-инспекторы или орбитальное оружие

Официально Россия не сообщила о задачах новых спутников, что сразу породило спекуляции относительно их роли. На Западе же такие аппараты называют спутниками-инспекторами. Речь идет о спутниках, способных маневрировать в космосе, менять орбиту и сближаться с другими космическими объектами для их осмотра или взаимодействия. Формально подобные инспекторы могут использоваться для диагностики, техобслуживания или ремонта других спутников на орбите.

Действительно, разработчик этих аппаратов – ЦНИИ химической и механической промышленности (ЦНИИХМ) – заявлял, что они предназначены для "наблюдения и проведения ремонтных работ других спутников на орбите".

Западные аналитические центры и издания предполагают, что новые "Космосы" могут иметь скрытые боевые возможности. В частности, "Космос-2582" может быть именно инспектором-спутником, способным выполнять функции "охотника-убийцы" – то есть выявлять и потенциально уничтожать чужие аппараты.

Американское оборонное издание The War Zone также отмечало, что, на первый взгляд, аппарат может выглядеть как инспектор для осмотра и ремонта, но на самом деле может быть испытанием нового космического вооружения.

Интересно! Подобные спутники при необходимости способны атаковать цель – например, путем прямого столкновения (кинетический удар) или использования установленного вооружения. Другими словами, Россия наращивает орбитальные силы для возможного вывода из строя американских военных спутников в случае конфликта. Эти утверждения частично основываются на поведении предыдущих российских "инспекторов".



Известно, что предшественники новой серии (так называемые аппараты проекта "Нивелир") неоднократно демонстрировали подозрительную активность возле иностранных спутников. Например, "Нивелир №4" – спутник "Космос-2542", запущенный в 2019 году – занял орбиту очень близко к американскому военному спутнику USA-245 и дважды проходил на расстоянии всего около 30 км от него.

А в 2022 году российский "Космос-2558" был выведен практически в ту же плоскость орбиты, что и новый американский разведывательный спутник USA-326, и сближался с ним на дистанцию 60 км.

Такие действия трудно объяснить случайным совпадением или мирными целями, поэтому на Западе они расцениваются как тренировка перехвата вражеских аппаратов. Американские военные прямо указывают на угрозу: в Пентагоне назвали поведение России в космосе "действительно безответственным".

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По словам генерала Джеймса Дикинсона, командующего Космического командования США, российский "Космос-2558" был запущен в августе 2022 года на орбиту, очень похожую на орбиту одного из "высокоценных" американских спутников, что вызывает беспокойство.

Это действительно безответственное поведение,

– подчеркнул Дикинсон.

Военные США отмечают, что подобные "инспекторы" могут легко быть переоборудованы или использованы как оружие. "Это соответствует доктрине Кремля по применению систем, которые ставят под угрозу космические средства США и союзников", – отметил глава Космических сил США генерал Джей Рэймонд в 2020 году.

Дополнительные тревоги вызывают сообщения о том, что Россия и Китай проводят секретные военные учения на орбите. Так, телеканал CNN в 2023 году, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил, что российские спутники отрабатывали "тактику атаки и защиты", взаимодействуя между собой: один спутник якобы маневрировал для "окружения и изоляции" целевого космического аппарата на низкой орбите.

Другими словами, российские аппараты тренировались условно нападать на чужой спутник, отрабатывая сценарий его уничтожения или вывода из строя. "Это демонстрирует, как они могут потенциально нацеливаться на космические аппараты противника в будущем конфликте", – цитирует CNN слова высокопоставленного представителя оборонного ведомства США.

Впрочем, не все в экспертном сообществе однозначно трактуют действия новейших "Космосов". Астрофизик Джонатан Макдауэлл (Гарвард-Смитсоновский центр), который отслеживает объекты на орбите, скептически отнесся к версии об отработке "орбитального боя" именно этой тройкой спутников. По его мнению, описанные в СМИ маневры выглядят преувеличенно: хотя "Космос-2581", "-2582" и "-2583" выполняли маневры сближения между 25 февраля и 14 марта, когда два аппарата быстро прошли вблизи спутника 2583", это могло быть просто следствием пребывания на схожих орбитах, а не целенаправленной атакой.

Макдауэлл назвал предположения о тренировке захвата спутника "очень смелыми" и отметил, что пока нет прямых доказательств вражеского "нацеливания". Иначе говоря, хотя потенциал для "космической борьбы" у этих аппаратов определенно есть, их конкретные действия после запуска следует анализировать осторожно.

Реакция международного сообщества

Запуски и деятельность российских спутников-инспекторов не остаются незамеченными. Соединенные Штаты регулярно публично выражают обеспокоенность и обвиняют Россию в милитаризации космоса. Приведенный выше комментарий генерала Дикинсона о "безответственном поведении" в случае "Космос-2558" – лишь один из примеров официальной реакции.

В июле 2020 года, когда российский спутник "Космос-2543" выпустил неизвестный объект вблизи другого российского аппарата на орбите (это было расценено как испытание космического оружия), США и Великобритания сделали заявление, обвинив Россию в тестировании противоспутникового вооружения в космосе.

Россия провела испытания космического противоспутникового оружия,

– заявило тогда Космическое командование США, подчеркнув, что угроза для космических систем США и союзников является "реальной, серьезной и растет".

Британское правительство поддержало эту оценку: в МИД Великобритании тогда назвали действия Москвы "лицемерными и тревожными", ведь Россия на международной арене призывает не размещать оружие в космосе, но при этом сама проводит такие испытания.

НАТО также уделяет значительное внимание подобным инцидентам. Североатлантический альянс в 2021 году официально признал космос пятой сферой обороны (наряду с сушей, морем, воздухом и киберпространством) и предупреждает о "реальной угрозе для космической инфраструктуры со стороны потенциальных противников". Хотя в открытых заявлениях НАТО редко упоминаются конкретные спутники, понятно, что действия России – от разрушительного испытания противоспутниковой ракеты в 2021-м (оставившего облака обломков на орбите) до маневров инспекторов – формируют у союзников убеждение о необходимости укреплять "космическую безопасность".

Военные аналитические центры НАТО и США пристально следят за каждым запуском с Плесецка. Каждое появление нового "Космоса" с непонятной миссией встречается западной прессой заголовками о "спутниках-призраках" или "космических преследователях", а чиновники обещают принимать меры для защиты своих орбитальных объектов.

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Американские медиа и аналитические центры регулярно публикуют расследования о российских космических программах двойного назначения. К примеру, портал Gizmodo в апреле 2025 года вышел с материалом под красноречивым заголовком: "Российская тройка спутников только что сбросила нечто странное на орбите". В статье говорится о недавнем запуске "Космос-2581-2583" и высказывается предположение, что Россия готовится к войне в космосе.

Подобные публикации указывают на необычные маневры спутников и рост "теневой" активности на орбите, подчеркивая, что Россия "не новичок в сомнительных космических операциях".

Наряду с Россией упоминается и Китай, который тоже развивает спутники-перехватчики. Общий тон западной реакции сводится к тому, что действия Москвы рассматриваются в русле возможной новой гонки вооружений – теперь уже в космосе.

Поведение на орбите: маневры, сближения и "загадочный объект"

Сразу после вывода на орбиту спутники "Космос-2581-2583" начали демонстрировать активность, заметную для систем слежения Запада. Они были размещены на почти круговой околополярной орбите на высоте около 585 километров.

По данным астрофизика Джонатана Макдауэлла, уже в феврале-марте эта группа выполняла маневры относительно друг друга. В частности, в конце февраля – начале марта 2025 года происходили сближения между самими "Космосами": два из аппаратов приближались к третьему (2583) и пролетали вблизи него 7 марта.

Траектории всех трех спутников были схожими, что упрощает координацию маневров. К середине марта эти активные перемещения несколько утихли, но, как выяснилось, это было лишь начало необычных событий. 18 марта 2025 года США зафиксировали появление нового объекта вблизи этой тройки спутников.

Космические силы США добавили его в каталог как отдельный обломок или микроспутник. По оценке экспертов, новый объект был, вероятно, отделен от спутника "Космос-2581" (или "2583") именно 18 марта.

Другими словами, один из российских аппаратов выпустил на орбиту что-то вроде субспутника. До сих пор точно неизвестно, что это за объект: возможно, небольшой учебный спутник-мишень, который инспекторы должны были бы преследовать, или экспериментальный модуль для отработки сближения и стыковки.

Не исключено также, что это фрагмент самого спутника, который отделился по техническим причинам, – хотя отсутствие множественных мелких обломков указывает на контролируемое отстыковки, а не случайное разрушение.

Таким образом, в составе миссии теперь находятся четыре заметных объекта: три основных "Космоса" и один дополнительный, "загадочный". Наблюдатели продолжают отслеживать их поведение. Например, в апреле 2025 года было отмечено, что "Космос-2582" и "2583" меняли высоту орбиты, возможно, готовясь к новым маневрам относительно друг друга или к взаимодействию с только что отделенным четвертым объектом. В прошлом российские инспекторы уже практиковали подобное: в 2017 году "Космос-2519" через несколько месяцев после запуска выпустил субспутник "Космос-2521", который затем, в свою очередь, отстрелил еще меньший объект ("Космос-2523"), чем удивил сообщество наблюдателей.

А в 2020 году "Космос-2543" внезапно выстрелил небольшой снаряд на орбите – этот крошечный объект пролетел с большой скоростью, после чего сгорел в атмосфере. Тогда США заявили, что был проведен тест противоспутникового оружия: Министерство обороны России оправдывалось, что это якобы был "инспекторский осмотр собственного спутника", но на Западе такие объяснения отвергли.

Нынешняя тройка спутников (2581–2583) продолжает действовать. Учитывая их маневровые характеристики, эксперты ожидают, что они могут осуществить новые сближения с объектами на орбите. Американские военные официально заявили, что пристально отслеживают поведение этих аппаратов.

Если российские спутники попытаются приблизиться к критически важным космическим аппаратам США или союзников, это будет замечено практически в режиме реального времени благодаря сети радаров и телескопов системы контроля космического пространства. По словам представителей Космических сил США, нынешняя группа из трех секретных спутников может выполнять широкий спектр миссий – от разведки и наблюдения до испытания технологий орбитального маневрирования, – поэтому до выяснения их реальных намерений американские специалисты "не будут спускать с них глаз", упоминалось в материале Gizmodo.

Запуск и деятельность "Космос-2581", "-2582" и "-2583" ярко демонстрируют нарастающую "игру в прятки" между космическими государствами на околоземной орбите. Россия, похоже, развивает технологии инспектирования и перехвата спутников, которые могут иметь как оборонительное (инспекция собственных аппаратов, уборка космического мусора), так и наступательное применение (вывод из строя чужих аппаратов). Западные аналитики все больше склоняются к мнению, что в условиях военного противостояния на земле (например, из-за агрессии России против Украины) Москва готовится расширить конфликт и на космос – пытаясь ослепить или обезвредить глаза и уши Запада на орбите.

Международное сообщество реагирует настороженно: звучат призывы выработать новые соглашения о контроле вооружений в космосе, ведь подобные "игры" со спутниками могут иметь опасные последствия. Как показывает случай с испытанием 2021 года, которое оставило тысячи обломков, одно неудачное действие на орбите способно поставить под угрозу безопасность космической инфраструктуры всех стран. Поэтому история с "Космосами-2581...2583" – это не только о тайных маневрах трех российских спутников, но и о новом этапе борьбы за господство в космосе, за которым пристально следит весь мир.