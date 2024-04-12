Божественная броня: российские священники на вертолете "защищали" Курганскую область от потопа

Россияне решили прибегнуть к молитвам, чтобы защитить собственные территории от потопа. Так, оккупанты направили в Курганскую область священников на вертолетах.

Четверо священнослужителей, как отмечают российские СМИ, провели "крестную ходу" по воздуху, чтобы предотвратить наводнение. В Курганской области опасаются, что их регион постигнет судьба Оренбургского края.

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Молитвы против воды

Российские священники на вертолетах в Курганской области провели крестный ход с Казанской Чимиевской иконой Божией Матери. Местная епархия убеждена, что это поможет избежать потопа, который угрожает региону – православные жители области неоднократно обращались с просьбой "совершить такой облет в связи с угрозой наводнения".

Священники прилетели спасать Курскую область / российские СМИ

Сообщается, что во время планового облета самолетом АН-2 с целью мониторинга паводковой ситуации вместе со специалистами по чрезвычайным ситуациям на борту присутствовали и священники.

С такой инициативой выступил митрополит Курганский и Белозерский Даниил... Во время полета священнослужители читали акафист Божией Матери и совершали молебен о преодолении стихийного бедствия,

– сообщили в епархии.

Российские священники в вертолете / российские СМИ

Ранее отмечалось, что с чрезвычайниками и священниками должны полететь и чиновники, но похоже они передумали.

Полет священников с иконой: смотрите видео

Ситуация в Оренбурге