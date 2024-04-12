Божественная броня: российские священники на вертолете "защищали" Курганскую область от потопа
Россияне решили прибегнуть к молитвам, чтобы защитить собственные территории от потопа. Так, оккупанты направили в Курганскую область священников на вертолетах.
Четверо священнослужителей, как отмечают российские СМИ, провели "крестную ходу" по воздуху, чтобы предотвратить наводнение. В Курганской области опасаются, что их регион постигнет судьба Оренбургского края.
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Молитвы против воды
Российские священники на вертолетах в Курганской области провели крестный ход с Казанской Чимиевской иконой Божией Матери. Местная епархия убеждена, что это поможет избежать потопа, который угрожает региону – православные жители области неоднократно обращались с просьбой "совершить такой облет в связи с угрозой наводнения".
Священники прилетели спасать Курскую область / российские СМИ
Сообщается, что во время планового облета самолетом АН-2 с целью мониторинга паводковой ситуации вместе со специалистами по чрезвычайным ситуациям на борту присутствовали и священники.
С такой инициативой выступил митрополит Курганский и Белозерский Даниил... Во время полета священнослужители читали акафист Божией Матери и совершали молебен о преодолении стихийного бедствия,
– сообщили в епархии.
Российские священники в вертолете / российские СМИ
Ранее отмечалось, что с чрезвычайниками и священниками должны полететь и чиновники, но похоже они передумали.
Полет священников с иконой: смотрите видео
Ситуация в Оренбурге
5 апреля на реке Урал в районе города Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Вода начала постепенно затапливать домовладения. Под водой оказались тысячи частных домов. Жители Орска выходили на митинги, на которых требовали повысить им размер компенсаций.
По состоянию на утро 12 апреля в Оренбурге подтоплено 4963 приусадебных участка и 2687 домовладений. Только за последние сутки затопило 995 участков и 361 дом.
Пик паводка будет держаться в течение двух дней – 12 – 13 апреля – а после ожидается падение уровня воды.