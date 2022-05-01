Российские танки в упор обстреливают дома в Мариуполе: жуткое видео
Источник:полк "Азов"
Российские оккупанты совершают настоящие зверства в Мариуполе. В частности, защитники города опубликовали видео, на котором видно, как танк захватчиков в упор расстреливает жилой дом.
Несмотря на то, что в Мариуполе уже почти не осталось целых построек, оккупанты продолжают стирать город с лица земли. Они используют все, что имеют – авиацию, артиллерию, танки и т.д.
Заметьте Разведка обнародовала список оккупантов, которые терроризируют людей в Запорожье и в Мариуполе.
Захватчики в упор обстреливают жилые дома
Бойцы полка "Азов", которые героически защищающие Мариуполь от российских оккупантов, опубликовали видео очередных зверств врагов.
На этом видео – наглядная демонстрация почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города,
– заметили защитники.
На видео видно, как российский танк в упор обстреливает многоэтажку, в которой уже и без того выбиты все окна в результате предварительных артиллерийских или авиационных обстрелов. Вероятно, оккупанты делают это для того, чтобы убить людей, которые могут находиться на нижних этажах.
Смотрите видео, как оккупанты вплотную обстреливают дом в Мариуполе:
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Ситуация в Мариуполе: коротко
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что за 2 года оккупации города немецкие нацисты убили около 10 тысяч человек. Зато россияне всего за 2 месяца убили вдвое больше.
- Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей "Волына" рассказал, что ситуация в бункерах "Азовстали" стремительно ухудшается.
- После удара оккупантов по госпиталю в подвалах завода количество раненых возросло до более 600 человек.
- Журналистам 24 канала удалось пообщаться со служащей "Азова", имеющей позывной "Нава". Она рассказала, что в военном госпитале на территории "Азовстали" действительно много раненых.
- По ее словам, еды и лекарств очень мало, поэтому медикам, которых также не хватает, очень трудно оказать помощь пострадавшим в результате боев. Из-за нехватки антибиотиков малейшее ранение защитника может привести к сепсису, перитониту или гангрене.
- К счастью, из "Азовстали" 30 апреля впервые удалось вывезти гражданских людей. 20 мирных жителей Мариуполя вскоре должны попасть в Запорожье.
- В этот день захватчики всю ночь и утро били по заводу из артиллерии. Режим тишины был договорен на 6:00, однако он начался только в 11:00.
Стоит посмотреть – из Азовстали эвакуировали 20 гражданских