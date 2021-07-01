Российские тюремщики утверждают, что Навальный дважды говорил о побеге

В "Матросской тишине" – это СИЗО, в котором сидел Алексей Навальный – заявили, что оппозиционер дважды говорил о побеге. И, мол, поэтому его поставили на профилактический учет.

Речь идет об учете лиц, склонных к побегу. И обжаловать это решение юристам Навального не удалось.

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Навальный – "склонен к побегу"

Сотрудник следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве заявил, что Алексей Навальный дважды публично говорил "о намерении совершить побег". Поэтому Навального поставили на учет как склонного к побегу.

Юристы политика обжаловали это решение. Однако суд в Москве признал его законным. Так же неудачной была и первая попытка обжалования в суде Владимирской области России 2 июня.

Сам Алексей Навальный, в принципе, не возражал, что говорил о побеге. Однако утверждал, что это была просто шутка. А на самом деле, мол, нет никакой причины, по которой его могли поставить на профилактический учет.

Однако, по его же словам, работники колонии по ночам будят Навального каждый час. Зачем? Потому так якобы надо делать, проверяя "склонных к побегу". Политик называл это "пытками бессонницей".

Коротко о деле Навального

В середине 2020 оппозиционного российского политика Алексея Навального отравили. После многих исследований медики доказали, что причина отравления – нервно-паралитический вещество из группы "Новичок".

Навальный долго лечился в Германии. Однако в январе 2021 решил вернуться в Россию. В Москве его сразу задержали – прямо в аэропорту.

А чуть позже и осудили – до 3,5 года заключения. С учетом времени нахождения под домашним арестом, в итоге в колонии Навальный должен отсидеть 2 года и 8 месяцев.

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