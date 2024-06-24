Как противодействовать российским авиабомбам: Тимочко назвал методы, которые могут помочь

С начала июня оккупанты применили против Украины более 2400 управляемых авиационных бомб. Из которых около 700 единиц выпустили только по Харьковской области.

То есть почти 100 КАБов в день враг сбрасывает со своих истребителей, что является большой проблемой для нашего государства. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал 24 Каналу методы противодействия.

Советуем прочитать Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которые Россия снова применила против Украины

Как уменьшить применение КАБов врагом

Иван Тимочко объяснил, что россияне имеют преимущество в КАБах, поскольку преобладают в количестве авиации. Хотя определенная часть бомб падает еще на территории России, но те, которые долетают до Украины, чрезвычайно сильно донимают. Есть несколько методов, которые могут помочь им противодействовать:

иметь возможность уничтожать российскую авиацию на аэродромах в России и не давать ей возможности подниматься в воздух;

обладать достаточным количеством мощных систем ПВО, которые будут снимать вражескую авиацию перед пуском, не давая ей подлететь на нужное расстояние для запуска бомб, чтобы они планировочным путем прилетали на территорию нашего государства;

получить разрешение от США на использование ракет ATACMS радиусом 300 километров для ударов по России. Это позволит выбить российскую авиацию в прифронтовой зоне;

привлекать еще больше беспилотных авиационных комплексов, которые могут уничтожать технику на вражеских аэродромах;

наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Особенно тех, которые производят топливо, масла и масла для авиации. Таким образом можно ограничивать технические возможности российских самолетов.

Авиационный парк России далеко не самого нового поколения. Там тоже есть свои технические проблемы. Мы знаем, что они максимально сейчас пытаются использовать авиацию, причем не нагружая до ее максимального грузового подъема. Все-таки они тоже понимают, что ресурс износа достаточно большой. Но если локализовать и сузить до минимума их возможность, это серьезно повлияет на ход боя,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, что Россия могла применить сверхтяжелую бомбу ФАБ-3000 по территории Украины. Под удар попал трехэтажный дом больницы в поселке Липцы на Харьковщине. В результате взрыва полностью уничтожены одноэтажные сооружения рядом с медучреждением, выбиты все окна и существенно повреждена его часть.