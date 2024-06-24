Тобто майже 100 КАБів на день ворог скидає зі своїх винищувачів, що є великою проблемою для нашої держави. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко назвав 24 Каналу методи протидії.

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Як зменшити застосування КАБів ворогом

Іван Тимочко пояснив, що росіяни мають перевагу в КАБах, оскільки переважають у кількості авіації. Хоч певна частина бомб падає ще на території Росії, але ті, які долітають до України, надзвичайно сильно дошкуляють. Є кілька методів, які можуть допомогти їм протидіяти:

мати можливість знищувати російську авіацію на аеродромах у Росії та не давати їй можливості підійматися в повітря;

володіти достатньою кількістю потужних систем ППО, які зніматимуть ворожу авіацію перед пуском, не даючи їй підлетіти на потрібну відстань для запуску бомб, аби вони планувальним шляхом прилітали на територію нашої держави;

отримати дозвіл від США на використання ракет ATACMS радіусом 300 кілометрів для ударів по Росії. Це дозволить вибити російську авіацію у прифронтовій зоні;

залучати ще більше безпілотних авіаційних комплексів, які можуть знищувати техніку на ворожих летовищах;

завдавати ударів по нафтопереробних заводах. Особливо тих, які виробляють паливо, мастила та оливи для авіації. У такий спосіб можна обмежувати технічні спроможності російських літаків.

Авіаційний парк Росії далеко не найновішого покоління. Там теж є свої технічні проблеми. Ми знаємо, що вони максимально зараз намагаються використовувати авіацію, причому не навантажуючи до її максимального вантажного підйому. Все-таки вони теж розуміють, що ресурс зношування досить великий. Але якщо локалізувати й звузити до мінімуму їхню можливість, це серйозно вплине на перебіг бою,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія могла застосувати надважку бомбу ФАБ-3000 по території України. Під удар потрапив триповерховий будинок лікарні в селищі Липці на Харківщині. Внаслідок вибуху повністю знищено одноповерхові споруди поруч з медзакладом, вибито усі вікна і суттєво пошкоджено його частину.