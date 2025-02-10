"Все из-за мата": священник РПЦ ответил, почему российские солдаты гибнут на войне
Председатель информационной комиссии Московской городской епархии отец Александр Волков "выяснил", почему российские оккупанты гибнут на фронте. Оказалось, что на это якобы влияет их речь, а в частности ругань.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Отмечается, что соответствующее заявление представитель РПЦ сделал на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.
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Россияне гибнут на фронте "из-за мата"
Священник-пропагандист утверждает, что на войне в первую очередь гибнут или травмируются солдаты, которые матерятся.
Запомните, ругаться матом на передовой нельзя. Это, казалось бы, что-то очень странное для светского человека: там стреляют, страшно, эмоции высвобождаются, по-другому нельзя сказать, быстро отдать приказ можно только матом. Вот взял в руки оружие, забудь про матерщину! Сидишь в укрытии с друзьями-бойцами – не ругайся,
– сказал Александр Волков.
Представитель РПЦ также пытался убедить, что он не сам придумал эту теорию, мол, "это не шутки, не просто набор из пяти слов, а глубинная духовная, дьявольская составляющая".
В матах есть духовная подоплека. И люди, которые изо всех сил пытаются даже в этих абсолютно экстремальных условиях для своего внутреннего состояния воздерживаться от такой лексики, гораздо более сохранены, в частности в условиях боевых действий,
– объяснил пропагандист.
Стоит отметить, что русская православная церковь напрямую поддерживает российских военных в войне против Украины. В частности, недавно представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук продемонстрировал "молитвенники", которые раздают оккупантам.