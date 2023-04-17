Российские военные – изверги, которые готовы убивать детей и женщин: шокирующий перехват СБУ

Российская пропаганда с начала полномасштабного вторжения и несмотря на все доказательства пытается доказать, что якобы спасает украинский народ от нелегитимной власти. Однако новый перехват, который недавно сделала СБУ на Востоке Украины, ярко демонстрирует планы Кремля.

Оккупанты цинично убивают украинцев и имеют указание на полное наше уничтожение "сверху". Их не волнует кто перед ними: военные или мирные, не волнует пол жертв, не волнует их возраст.

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Приказ о полной зачистке

Об этом сообщил сам оккупант в разговоре со своей женой, которого отправили в Украину в декабре 2022 года. А еще поделился, что сам был в шоке от услышанного. И при полном понимании преступных приказов командования он не собирается останавливаться, как и подобает безоговорочному рабу российской системы.

Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте нах*й". Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку,

– рассказал российский военный.

Однако проработанное системой бесчеловечное отношение показала и жена оккупанта. Словами мужа она не шокирована и не возмущена, а наоборот, оправдывает зверские преступления оккупантской армии ее страны. По ее мнению, с территорий, где ведутся боевые действия, мирное население уехало, поэтому можно убивать оставшихся.

Мы, когда дома были, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали,

– сказала она.

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Против российских преступников открыты уже десятки тысяч производств

Поэтому украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы россияне "уехали" домой как можно быстрее и исключительно в черных пакетах. И родные, в комфорте ожидающие их дома, не должны заламывать в слезах руки и спрашивать "за что?!".

Также правоохранители делают все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности. Так, в настоящее время следователи СБУ расследуют более 34 тысяч производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Согласно УКУ, нарушение частей этой статьи карается: