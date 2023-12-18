Прилетают на вертолетах, – Андрющенко сказал, как много высоких чинов в Мариуполе

Мариуполь – опасный город для россиян, ведь очень часто там процветает "хлопок". И противник хорошо это знает, поэтому высокие чины стараются соблюдать осторожность.

Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне хорошо понимают, что к ним может прийти "кара небесная".

Читайте также Речь идет о тысячах пропавших без вести: какие фильтрационные мероприятия россияне устроили в Мариуполе

Много ли высоких чинов в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что в Мариуполе присутствуют военные среднего звена на уровне руководителя бригад, батальонов и ниже. Есть также руководство ФСБ, но топ-руководства нет.

Нет высоких чинов, по его словам, даже в Донецке. Потому что они держатся поближе к Таганрогу, осознавая, что находиться в Мариуполе достаточно опасно. Если и завозят высоких чинов – то быстро вывозят.

Они прилетают на вертолетах обычно,

– сказал советник мэра Мариуполя.

И, добавил он, проедутся по городу либо посетят какие-то помещения, где находятся оккупанты, после чего едут к месту своего базирования.

Где могут быть российские высокие чины

Советник мэра Мариуполя отметил, что, судя по направлениям этих вертолетов, – это не Донецк. Это либо Ростовско-Таганрогское направление, либо иногда Ейское, Приморско-Ахтарское направления.

Он предполагает, что там может быть определенное руководство, учитывая, что, в частности, кроме авиации, оттуда постоянно прилетают "Шахеды".

Поэтому там тоже кто-то должен из высоких чинов координировать все эти процессы,

– считает Андрющенко.

В то же время он добавил, что, когда кто-то из высших чиновников посещает Мариуполь – это всегда большая тайна, и мы обычно узнаем уже после такого визита. Ведь россияне хорошо понимают, что иначе к ним может прийти "кара небесная".

Взрывы в Мариуполе: последние новости