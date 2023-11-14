В России резко возросло количество тех, кто отказывается идти на войну против Украины

В российской армии увеличивается количество военных, уклоняющихся от боевых действий против Украины. Оккупанты самовольно покидают части.

В российских оппозиционных СМИ опубликовали приказ замминистра обороны России Горемыкина о стремительном увеличении отказов от службы. Скриншот приказа свидетельствует о росте случаев самовольного ухода из воинских частей, сообщает 24 Канал.

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Горемыкин требует задержать беглецов

По состоянию на 7 августа 2023 года зафиксировано 16 239 случаев, и только 14,5% человек были задержаны. Заместитель министра обороны России выражает требование выявить, задержать и привлечь к ответственности сбежавших из армии.

Также известны списки "самовладельцев", мобилизованных из оккупированной Донецкой облісти в этом году — их 2828. Беглецов разыскивают, используя сигналы мобильных телефонов.



Наказанием может быть лишение свободы на 5 лет, однако суды систематически выносят условный приговор и отправляют на фронт.



Соответственно анализу отчетов военных судов российского оппозиционного издания известно, что с марта возросло количество приговоров по статье "самовольное оставление части". Среди осужденных были обнаружены контрактники и мобилизованные.

На войну заманивают высокими зарплатами

Россия пытается завлечь в армию жителей бедных регионов высокими зарплатами. Британская разведка провела анализ влияния повышение заработной платы на российские войска.

Перед полномасштабным вторжением заработная плата лейтенанта российской армии составляла 81 200 рублей. В октябре 2022 года, в связи с проблемами на фронте, Путин объявил, что даже мобилизованным будут выплачивать 195 000 рублей в месяц.

Младшие офицеры, участвующие в боевых действиях в Украине, получают более 200 000 рублей в месяц. Эта сумма превышает минимальную зарплату среднего россиянина более чем в 2,7 раза, что составляет 72 851 рубль.



Выплаты для оккупантов стали стимулом для мужчин из бедных регионов присоединяться к российской армии.

Что известно о мобилизации в России