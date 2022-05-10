Российские военные отказываются подчиняться приказам о наступлении на Донбасс, – СМИ

Российские войска и офицеры среднего звена разных уровней, вплоть до уровня батальона, отказываются выполнять приказы о наступлении на Донбасс,

Российские военные деморализованы

Со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны CNN пишет, что российские войска испытывали большие проблемы с моральным духом с первого же дня войны.

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Эти офицеры либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с той же скоростью, с которой можно ожидать от офицера,

– говорится в сообщении.

По словам чиновника, проблемы морального духа лишь одна из многочисленных проблем, которые имеют российские военные в этой войне.

Ведь российские оккупанты имеют также проблемы с логистикой, что замедляет их продвижение.

Какова ситуация на Донбассе

Почти во всех направлениях враг перегруппировывает войска и пытается наступать, впрочем, в большинстве своем не имеет никакого успеха. В частности, оккупанты хотят взять под контроль территории Донецкой и Луганской областей.

Наибольшую активность россиян фиксируют на Слобожанском и Донецком направлениях. На Северодонецком направлении идет бой за населенный пункт Рубежное.

До 9 мая выйти на админграницы Донетчины и Луганщины оккупантам не удалось, как обещал Путину начальник генштаба России Валерий Герасимов.

В НАТО считают, что наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска умело обороняются. Однако уже в ближайшее время может произойти обострение.

Также США опасаются, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области и провести там фиктивный референдум где-то в середине мая.

В то же время вечером 9 мая президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Этот исторический момент может изменить ход истории и ситуацию на фронте, в частности. Учитывая плохое моральное состояние противника, огромные потери и наоборот высокую боевую готовность Украины – у нас есть все шансы не потерять Донбасс.

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