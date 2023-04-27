В Нацгвардии рассказали, на каких направлениях оккупанты перешли в оборону

Российские оккупационные войска начали переходить в оборону. Оккупанты не имеют успеха на поле боя, поэтому обстреливают позиции наших воинов и гражданскую инфраструктуру.

Об этом на брифинге сказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович. По словам полковника, "на Запорожском и других направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне", пишет 24 Канал.

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Оккупанты перешли в оборону на направлениях, где воюют нацгвардейцы

Он заявил, что "не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы наших позиций".

Варварские ракетные атаки россиян по гражданским объектам и населенным пунктам ставят под угрозу жизнь мирного населения Украины,

– сказал полковник Уршалович.

В Генштабе ВСУ утром 27 апреля тоже информировали, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. В то же время враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов Донецкой области, Запорожской и Херсонской областей.

Карта боевых действий на Запорожском направлении

Где российские военные ведут наступление

По данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, Россия практически по всей линии фронта переходит в оборону. Исключением являются Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

На указанных участках фронта российские войска все еще пытаются проводить наступательные операции, но терпят неудачи и несут потери.

В то же время, в России опасаются, что вскоре Украина начнет свое контрнаступление. При этом министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступление ВСУ должно стать неожиданностью для противника.

Руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что контрнаступление ВСУ уже началось. Украинские военные работают над тем, чтобы мощности и возможности врага были минимизированы.

Добавим, что аналитики ISW 23 апреля информировали, что украинские силы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области. Наталья Гуменюк, комментируя отчет ISW, рассказала, что идет сложная работа. Она призвала набраться терпения и сохранять режим информационной тишины.

Командующий силами НАТО в ЕС Кристофер Каволи сообщил, что украинские защитники и защитницы получила уже 98% обещанного оружия.