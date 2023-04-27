Про це під час брифінгу сказав заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович. За словами полковника, "на Запорізькому та інших напрямках, де виконують бойові завдання воїни-гвардійці, ворог перейшов до оборони", пише 24 Канал.

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Окупанти перейшли в оборону на напрямках, де воюють нацгвардійці

Він заявив, що "не маючи будь-яких досягнень на полі бою, окупанти продовжують обстріли наших позицій".

Варварські ракетні атаки росіян по цивільних об'єктах і населених пунктах ставлять під загрозу життя мирного населення України,

– сказав полковник Уршалович.

У Генштабі ЗСУ зранку 27 квітня теж інформували, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Водночас ворог здійснив обстріли понад 30 населених пунктів Донецької області, Запорізької та Херсонської областей.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку

Де російські військові ведуть наступ

За даними глави ГУР МО Кирила Буданова, Росія практично по всій лінії фронту переходить в оборону. Винятком є Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський напрямки.

На зазначених ділянках фронту російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції, але зазнають невдач і втрат.

Водночас у Росії побоюються, що невдовзі Україна розпочне свій контрнаступ. При цьому міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ ЗСУ має стати несподіванкою для противника.

Керівниця пресцентр Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що контрнаступ ЗСУ вже почався. Українські військові працюють над тим, що потужності та можливості ворога були мінімізовані.

Додамо, що аналітики ISW повідомили 23 квітня інформували, що українські сили зайняли позиції на Східному березі Херсонської області. Наталія Гуменюк, коментуючи звіт ISW, розповіла, що триває складна робота. Вона закликала набратися терпіння і зберігати режим інформаційної тиші.

Командувач сил НАТО в ЄС Крістофер Каволі повідомив, що українські захисники та захисниці отримала вже 98% обіцяної зброї.