Очільник Міноборони також наголосив, що йому не подобається "активне обговорення контрнаступу України у світі". За його словами, це пов'язано з успіхом української армії у звільненні територій восени 2022 року.

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Резніков про початок контрнаступу ЗСУ

Олексій Резніков висловив сподівання, що контрнаступальні дії Збройних Сил України стануться несподівано. Він вважає, що "чим довше ворог не знатиме про контрнаступ, тим успішніше він пройде".

В цьому є сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася,

– зауважив міністр.

Проте очільник Міноборони підкреслив, що про початок тактичних дій наших солдатів українці дізнаються з відкритих джерел. Адже українські солдати, за його словами, "соціально та медійно активні".

"Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стрими. І всі все розуміють", – сказав Резніков.

Міністр оборони також погодився, що в українського суспільства дещо перегріті очікування від контрнаступу ЗСУ. Він вважає це нормальним, бо "всі очікують на успіх", однак все ж закликав українців не завищувати власні очікування, щоб "згодом не було розчарування". На питання про місце та час початку контрнаступальних дій Резніков точної відповіді не дав.

Міністр оборони про обговорення контрнаступу ЗСУ у світі

В одному зі своїх інтерв'ю Олексій Резніков розповів, що йому, як людині, зрозумілі причини обговорення українських контрнаступальних дій. На його думку, наші союзники прагнуть повноцінно забезпечити перемогу України у війні з Росією.

Для партнерів дуже важливо, щоб їхня зброя та допомога приводили до результату. Їм треба це побачити,

– зазначив Резніков.

Міністр оборони також сказав, що успіх цього контрнаступу матиме "велике значення для продовження підтримки з боку союзників", оскільки всі хочуть бути на боці переможця. Наостанок, Олексій Резніков підтвердив наміри учасників "Рамштайну" стояти з нашою країною до кінця, скільки б це не зайняло часу.

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