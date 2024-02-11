Starlink у россиян на фронте: разведка опубликовала перехват разговора
Источник:ГУР МО
Российские военные на фронте используют Starlink. В Главном управлении разведки уже опубликовали доказательства.
Волонтер Сергей Стерненко 8 февраля сообщил, что оккупанты начали использовать спутниковый интернет Starlink. На фронт к врагу они начали массово прибывать из ОАЭ, где и были активированы.
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В ГУР опубликовали доказательства
В разведке подтвердили, что враг использует терминалы спутниковой связи Starlink. В частности удалось перехватить разговоры российских военных о налаживании доступа к интернету.
Так, установили, что доступ к интернету Starlink имеют оккупанты из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России. Известно, что они базируются в Донецкой области возле Клещеевки и Андреевки.
Перехваченные разговоры оккупантов о настройке Starlink: смотрите видео
Что известно об использовании Starlink оккупантами
- После того, как в сети появилась информация, что враг якобы использует Starlink на фронте, представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что все эти заявления будут тщательно проверены.
- Впоследствии он добавил, что это явление начало набирать системный характер. Их массово начали поставлять в Россию через Дубай с уже активированными аккаунтами.
- Представители SpaceX прокомментировали заявления о том, что российские военные начали пользоваться терминалами Starlink, которые якобы заходят из-за границы уже активированными. В компании заявили, что не ведут никаких дел с российским правительством или с вооруженными силами России.
- Более того, в SpaceX также заявили, что не поставляют Starlink в Дубаи. "Если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется стороной, которая находится под санкциями или является неавторизованным пользователем, мы расследуем жалобу и принимаем меры для дезактивации терминала, если это подтвердится", – говорится в официальном заявлении.
- Вместе с тем, компания избежала ответа на вопрос, действительно ли российские военные могут использовать Starlink на оккупированных территориях.