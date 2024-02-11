Starlink у россиян на фронте: разведка опубликовала перехват разговора

11 февраля 2024, 14:05
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Источник:

ГУР МО

Российские военные на фронте используют Starlink. В Главном управлении разведки уже опубликовали доказательства.

Волонтер Сергей Стерненко 8 февраля сообщил, что оккупанты начали использовать спутниковый интернет Starlink. На фронт к врагу они начали массово прибывать из ОАЭ, где и были активированы.

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В ГУР опубликовали доказательства

В разведке подтвердили, что враг использует терминалы спутниковой связи Starlink. В частности удалось перехватить разговоры российских военных о налаживании доступа к интернету.

Так, установили, что доступ к интернету Starlink имеют оккупанты из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России. Известно, что они базируются в Донецкой области возле Клещеевки и Андреевки.

Перехваченные разговоры оккупантов о настройке Starlink: смотрите видео

Что известно об использовании Starlink оккупантами

  • После того, как в сети появилась информация, что враг якобы использует Starlink на фронте, представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что все эти заявления будут тщательно проверены.
  • Впоследствии он добавил, что это явление начало набирать системный характер. Их массово начали поставлять в Россию через Дубай с уже активированными аккаунтами.
  • Представители SpaceX прокомментировали заявления о том, что российские военные начали пользоваться терминалами Starlink, которые якобы заходят из-за границы уже активированными. В компании заявили, что не ведут никаких дел с российским правительством или с вооруженными силами России.
  • Более того, в SpaceX также заявили, что не поставляют Starlink в Дубаи. "Если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется стороной, которая находится под санкциями или является неавторизованным пользователем, мы расследуем жалобу и принимаем меры для дезактивации терминала, если это подтвердится", – говорится в официальном заявлении.
  • Вместе с тем, компания избежала ответа на вопрос, действительно ли российские военные могут использовать Starlink на оккупированных территориях.

Автор: Анжеліка Байбак