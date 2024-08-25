Все понимают, что это опасно: действительно ли Telegram может быть подконтрольным ФСБ

Российские войска применяют приложение Telegram для общения между собой и обмена данными, которые касаются боевых действий на территории Украины. Есть предположение, что ФСБ контролирует этот мессенджер.

Глава организации "Союз защиты интернета" Михаил Климарев рассказал 24 Каналу, что Telegram это наиболее удобное приложение. Им часто пользуются украинские и российские военнослужащие.

Смотрите также Арест Павла Дурова: что известно на данный момент и как это может повлиять на Telegram

Подконтролен ли Telegram ФСБ

По мнению Михаила Климарева, Telegram не подконтролен ФСБ, ведь работники спецслужбы и российские чиновники также пользуются этим приложением. Он отметил, что в России есть и другие мессенджеры, однако их не используют провластные чиновники.

И это потому, что их контролирует ФСБ. А все понимают, что это опасно,

– предположил он.

Где расположены серверы Telegram

Климарев отметил, что в 2018 году кремлевская власть хотела заблокировать Telegram, однако это сделать не удалось, ведь серверы этого мессенджера расположены в других странах.

По открытым источникам, в Telegram есть 4 дата-центра, где хранятся все данные. Это Европа, Центральная Азия, Соединенные Штаты Америки и Дальний Восток. Кроме того, в России невыгодно размещать серверы, ведь из-за санкций это слишком дорого,

– сказал председатель организации "Союз защиты интернета".