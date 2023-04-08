"Все идет по плану": россияне в Запорожье вырыли окоп протяженностью более 70 километров

Российские военные, ожидая контрнаступление Сил обороны Украины, роют окопы на оккупированных территориях. Одна из линий обороны россиян на оккупированной территории Запорожской области непрерывно простирается на расстояние более 70 километров.

Благодаря снимкам со спутника Sentinel-2 обнаружено, что крайние точки российского укрепрайона на западе располагаются в окрестностях поселка Семеновка. Это примерно 9 километров от центра Мелитополя.

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Окоп россиян начинается вблизи Мелитополя

На востоке крайняя точка возведенных фортификационных сооружений русских войск размещается в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района.



Траншея на территории Мелитопольского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2

Анализ спутниковых данных показывает, что строительство этой линии обороны началось в первых числах сентября 2022 года.



Укрепрайон на территории Приморского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2

Рыть траншею оккупанты начали одновременно с двух направлений и по состоянию на 18 октября окоп уже был готов. Его непрерывная протяженность достигает 70 километров.



Укрепрайон на территории Приморского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2



Первые окопы у поселков Мариновка и Семеновка 05 сентября 2022 / Фото со спутника Sentinel-2



Первые окопы у поселков Мариновка и Семеновка 05 сентября 2022 / Фото со спутника Sentinel-2

Журналисты сравнили, что длина этой линии обороны в 70 километров – это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 километров) и примерно равна расстоянию, например, от Херсона до Николаева.



Длина окопа по состоянию на 04 апреля 2023 / Фото Sentinel-2

Россияне бегут из Запорожской области