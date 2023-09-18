Запятнанные украинской кровью: российские военные принимали участие в параде в Мексике

В разгар полномасштабной войны России против Украины, Мексика разрешила военным страны-агрессора участвовать в параде ко Дню независимости 16 сентября. Госпожа посол нашего государства резко отреагировала.

Госпожа посол Украины в Мексике в соцсети X, ранее известной как твитер, резко обратилась к главе этого государства из-за присутствия на мероприятии российского военного контингента, пишет 24 Канал.

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Российские захватчики на параде в Мексике

Драмарецкая упрекнула мексиканскому лидеру в том, что он разрешил российским солдатам участвовать в параде.

Военно-гражданский парад, запятнанный участием российского полка: сапоги и руки военных преступников запятнаны украинской кровью. Насколько последовательна ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны, господин Лопес Обрадор?

– спросила госпожа посол Украины в Мексике.

Кстати, в этом параде кроме представителей страны-агрессора принимали участие делегации из 19 других государств. В частности, среди присутствующих Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Россия, Уругвай, Чили, Шри-Ланка и Венесуэла.

Минобороны Мексики назвало все страны "друзьями". Более того, заявило, что эти контингенты "превозносили" событие, "демонстрируя братство, объединяющее Мексику со странами Америки, Европы и Азии".

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