Российские военные разрывают контракты, отказываются ехать, потому посылают зэков – обозреватель

Российская армия понесла огромные потери на войне в Украине. Кремль всеми возможными способами пытается компенсировать нехватку человеческого ресурса.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в россии уже даже начинают вербовать осужденных к лишению свободы.

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Россияне не хотят воевать в Украине

Россия уже положила на фронте в Украине большую часть своей армии. А оставшиеся профессиональные военные не хотят воевать.

Российские военные часто расторгают контракт и отказываются ехать в Украину. Поэтому кремль пытается компенсировать нехватку людей за счет зэков. Но это не разрешение ситуации. Это потенциальные "200-е", "300-е" или "400-е",

– отметил военный обозреватель.

Он добавил, что контрактники не хотят ехать в Украину, понимая, что их бросят на смерть.

"Российское командование использует исключительно всех как "мясо" для того, чтобы удерживать территории, а не для того, чтобы осуществлять наступательные операции тактического и стратегического уровня", – отметил Коваленко.

Зачем кремлю нужна всеобщая мобилизация

По словам военного обозревателя, в кремле прекрасно понимают, что война в Украине закончится для россии поражением и капитуляцией. Однако путин пытается как можно дальше оттянуть этот момент. Поэтому в россии начинают звучать заявления о необходимости всеобщей мобилизации.

Без общей мобилизации россияне не могут решить главную проблему – отсутствие человеческого ресурса для того, чтобы компенсировать потери, понесенные ими в зоне боевых действий в Украине,

– сказал Коваленко.

Как отметил военный обозреватель, по российскому законодательству решение об общей мобилизации может принять только владимир путин.

"Но есть важное условие: для общей мобилизации нужно официально объявить войну Украине", – подчеркнул он.

Решится ли путин объявить войну Украине

По мнению Коваленко, россия не пойдет на такой шаг, ведь тогда россиян могут лишить права голоса в ООН.

Россия останется без самой главной площадки для ретрансляции своих нарративов. Ведь оккупанты используют Совбез ООН именно для того, чтобы ретранслировать свою пропаганду на самом высоком уровне,

– объяснил военный обозреватель.

Он добавил, что из-за этого заявления об общей мобилизации останутся только заявлениями, и не больше.

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