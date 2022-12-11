Россия снова ударила по Донецку: над городом поднялся дым

11 декабря 2022, 18:30
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Общественное

В оккупированном Донецке в воскресенье, 11 декабря, раздавались взрывы. Сразу два района Донецка обстреляли из Макеевки.

Так называемая оккупационная администрация Донецка сообщила об обстрелах Киевского и Ворошиловского районов. Было зафиксированы прилеты в районе "Маяка", после чего в небо поднимаются клубы черного дыма.

Кстати В Донецке от обстрелов оккупантов погибла коллаборантка Пирогова

Прилеты были в Киевском и Ворошиловском районах

Россияне традиционно обвинили в обстреле украинских военных. Однако сообщение о том, что ВСУ воюют против гражданских украинских граждан – это провокация.

Военный эксперт центра Разумкова Алексей Мельник подчеркнул, что цель оккупантов "настроить местное население против украинских военных".

Россияне постоянно обстреливают Донецк

  • С 2014 года, когда россияне захватили Донецк, украинские военные не обстреливали гражданскую инфраструктуру города, а могли лишь наносить точечные удары по военным объектам.
  • В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, в Донецке участились взрывы. Местные жители неоднократно заявляли об обстрелах Донецка с российских позиций.
  • Предыдущий такой обстрел произошел в пятницу, 9 декабря. Россияне снова ударили по Донецку с территории Макеевки. Также оккупанты обстреляли Донецк 6 декабря.
  • Обстреливая Донецк, россияне пытаются не только дискредитировать ВСУ. Также оккупанты хотят посеять панику среди людей и заставить их вступить в русскую армию.

Автор: Михайло Гема