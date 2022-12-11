Россия снова ударила по Донецку: над городом поднялся дым

В оккупированном Донецке в воскресенье, 11 декабря, раздавались взрывы. Сразу два района Донецка обстреляли из Макеевки.

Так называемая оккупационная администрация Донецка сообщила об обстрелах Киевского и Ворошиловского районов. Было зафиксированы прилеты в районе "Маяка", после чего в небо поднимаются клубы черного дыма.

Кстати В Донецке от обстрелов оккупантов погибла коллаборантка Пирогова

Прилеты были в Киевском и Ворошиловском районах

Россияне традиционно обвинили в обстреле украинских военных. Однако сообщение о том, что ВСУ воюют против гражданских украинских граждан – это провокация.

Военный эксперт центра Разумкова Алексей Мельник подчеркнул, что цель оккупантов "настроить местное население против украинских военных".

Россияне постоянно обстреливают Донецк