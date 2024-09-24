Есть условие: какая часть кремлевской элиты способна свергнуть Путина
Российское общество устало от войны. Часть его, по результатам опроса, хочет закончить ее, несмотря на то, что цели так называемой "СВО" не будут достигнуты. Также недовольные действиями Владимира Путина есть и в окружении диктатора, и они могут свергнуть его режим.
Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что существенный сдвиг в сознании представителей окружения Путина может произойти только после сокрушительного поражения России в войне. В частности, с начала операции ВСУ в Курской области, недовольство россиян действиями своей власти выросло в течение месяца на 10%.
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Кто является реальной силой
Среди тех, кто в окружении Путина, действительно способен свергнуть власть Путина, точно нет представителей экономического блока российского правительства. Хотя они вряд ли довольны тем, что происходит в России, а также той работой, которую им приходится выполнять.
Так же на это не способны российские олигархи. Они уже давно утратили функции, которые выполняли в 1990-е годы, и действительно имели влияние на Кремль.
Обратите внимание! По результатам опроса, который провели исследовательские проекты "Хроники" и Extreme Scan, в частности, вывод из Украины российских войск и мирные переговоры с Киевом без достижения целей так называемой "СВО" поддержали бы 49% опрошенных. В опросе приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет.
Реальной силой, которая может свергнуть Путина, являются российские военные и силовики,
– отметил Яковенко.
Однако на сегодня они боятся Путина больше, чем последствий его правления. Для того чтобы они начали бояться больше последствий, чем его самого, – нужно, по его мнению, чтобы российская армия и силовые структуры потерпели сокрушительное поражение.
Также в результате этого Россия должна избавиться от значительной части оккупированных территорий Украины и получить аномально высокие потери среди военных. Все это может привести к изменениям в сознании военных и силовиков,
– предположил журналист.
Тогда, по его словам, будет возможно что-то вроде мятежа Евгения Пригожина, но уже в исполнении силовиков и с другими задачами. У Пригожина не было задачи свергнуть путинский режим. Однако в аналогичной ситуации у силовиков такая задача может возникнуть.
Но это возможно только при условии тяжелого военного поражения российских оккупационных войск, например, во время деоккупации Крыма,
– отметил Игорь Яковенко.
Отметим, что генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Путин запугал свое окружение и вычистил его от тех, кто мог бы ему противостоять. На сегодня любой чиновник занимает свою должность благодаря тому, что является лояльным к Путину. Поэтому ни российские элиты, ни олигархи не намерены свергнуть Путина, ведь он "обогатил их состоянием".