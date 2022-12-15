Россияне теряют надежду на Востоке: оккупант попрощался с женой из-за обстрелов ВСУ

Россия сосредоточила свои силы на Востоке Украины, однако и там несет бешеные потери. Оккупанты теряют надежду на восточном фронте и прощаются со своими родными.

СБУ удалось перехватить разговор российского военного в районе Кременной в Луганской области. Он пожаловался в разговоре с женой на нелепые приказы командиров.

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Оккупантам сказали стоять до последнего

"Офицер говорит: "надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: Команда была брать. 17 человек положили мобилизованных... Только встали с поля. Пока мы их назад тащили, нас минометами обкидали. Вернулись, а его и нет. Он уже у**ал вперед нас на полкилометра назад", – жалуется оккупант.

Перехвачен разговор российского военного: видео

Военнослужащий из России не скрывает своей паники и фактически в разговоре прощается с женой. По словам оккупанта, его подразделение обречено, однако их не собираются отводить.

Россиянин жалуется, что его подразделение практически в окружении. "Сказали стоять до последнего", – заявил он.

Российское командование ожидаемо не учитывает потери, из-за чего погибают многие мобилизованные.

"Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день,

– добавил оккупант.

По его словам, из-за неправильной корректировки россияне еще и отработали по собственным силам.

Какая ситуация на фронте