Россияне теряют надежду на Востоке: оккупант попрощался с женой из-за обстрелов ВСУ
Источник:СБУ
Россия сосредоточила свои силы на Востоке Украины, однако и там несет бешеные потери. Оккупанты теряют надежду на восточном фронте и прощаются со своими родными.
СБУ удалось перехватить разговор российского военного в районе Кременной в Луганской области. Он пожаловался в разговоре с женой на нелепые приказы командиров.
Это важно Россия готовит 200 тысяч новых солдат, – Залужный оценил возможное повторное наступление на Киев
Оккупантам сказали стоять до последнего
"Офицер говорит: "надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: Команда была брать. 17 человек положили мобилизованных... Только встали с поля. Пока мы их назад тащили, нас минометами обкидали. Вернулись, а его и нет. Он уже у**ал вперед нас на полкилометра назад", – жалуется оккупант.
Перехвачен разговор российского военного: видео
Военнослужащий из России не скрывает своей паники и фактически в разговоре прощается с женой. По словам оккупанта, его подразделение обречено, однако их не собираются отводить.
Россиянин жалуется, что его подразделение практически в окружении. "Сказали стоять до последнего", – заявил он.
Российское командование ожидаемо не учитывает потери, из-за чего погибают многие мобилизованные.
"Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день,
– добавил оккупант.
По его словам, из-за неправильной корректировки россияне еще и отработали по собственным силам.
Какая ситуация на фронте
- Основное наступление оккупантов сейчас сосредоточен на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время, на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях россияне хотят улучшить свое тактическое положение.
- Утром 15 декабря Генштаб ВСУ обновил данные по ориентировочным потерям россиян, согласно которым в Украине погибли 96 590 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще около 600 захватчиков.
- И в Офисе Президента убеждают, что потери российских захватчиков в войне больше, чем обнародует Генштаб ВСУ. По его словам, Россия уже лишилась более 100 тысяч солдат.
- Украинские военные ведут наступление на направлении Сватово – Кременная. Россия бросает немалые силы, чтобы сдержать ВСУ, однако несет потери. Сложная ситуация остается со стороны Белогоровки, где враг ведет постоянные обстрелы.