Российские военные уничтожили скит в Святогорской лавре – Московского, отметим, патриархата
Источник:фейсбук Юрия Кочевенко
Российские оккупанты разрушают в Украине не только жилые дома, но и храмы. Недавно они разбомбили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры.
Об этом рассказал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко. Он отметил, что Святогорская лавра принадлежит московскому патриархату.
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Россияне разрушили скит в Святогорской лавре
Защитник рассказал, что русские захватчики разбомбили Свято-Георгиевский скит.
Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата. Руина и смерть – это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Красивая церковь была, жаль,
– добавил Кочевенко.
Офицер отметил, что оккупанты знали, куда стреляли, и сознательно разрушили храм собственного патриархата.
Смотрите видео, как захватчики разбили церковь УПЦ МП:
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Захватчики уничтожают жилые дома, церкви и больницы: коротко
- Только за первую неделю после циничного вторжения России в Украину захватчики нанесли ущерб нашему государству на 100 миллиардов долларов. По состоянию на 15 апреля эта сумма выросла до 1 триллиона.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что оккупанты полностью уничтожили 22 больницы. Еще 308 медучреждений имеют разную степень повреждений. Разбомбленные здания восстановить невозможно – вместо них нужно строить новые.
- Особенно беспощадно враги обстреливали Мариуполь. Они пытались практически стереть его с лица земли. Кроме сотен жилых домов, захватчики разрушили один из корпусов городской больницы №1. В результате обстрела заживо сгорели почти 50 человек.
- Кремлевские пропагандисты часто аргументируют величие страны-террористки мифической победой над нацистами 77 лет назад. Однако военные русской армии презирают горе, которое принесла война для мира, в частности для СССР.
- На Запорожье они уничтожили Стеллу памяти умерших военных за годы Второй мировой войны. На этом монументе была надпись "Не повторится это никогда".
Смотрите фото разрушенного скита в Святогорской лавре / Фото SPRAVDI
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