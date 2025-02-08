Бойцы НГУ взяли в плен 6 оккупантов на Покровском направлении: военные показали видео

На Покровском направлении украинские защитники взяли в плен группу российских военных. Об этом стало известно в пятницу, 7 февраля.

Так, бойцы 3-го батальона бригады "Спартан" пополнили "обменный фонд", об этом сообщает 24 Канал.

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На Покровском направлении взяли в плен 6 россиян

Как рассказали бойцы Нацгвардии, группа из 5 российских наемников предприняла попытку штурма, но, попав под плотный огонь, укрылась в частном доме.

Указывается, что продолжать бой или отступить захватчики уже не смогли, поэтому добровольно сдались в плен.

"Еще один россиянин – единственный из своей штурмовой группы, выживший – шесть суток ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен", – рассказали украинские воины. Они также опубликовали соответствующие кадры.

Так, украинские защитники пополнили "обменный фонд" сразу 6 оккупантами.

На Покровском направлении взяли в плен 6 россиян: смотрите видео