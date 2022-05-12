Российские военные въехали в Заводовку в Херсонской области: мэр призвал людей сохранять спокойствие
12 мая 2022 , 17:43Читати новину українською
Источник:фейсбук Дмитрия Ляхно
В Херсонской области российские оккупанты заехали в Заводовку, которая входит в состав Горностаевской общины. Они проводят там проверки.
Об этом сообщил глава Горностаевской ОТГ Дмитрий Ляхно. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.
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Также глава общества обратился с просьбой не провоцировать российских оккупантов. Это необходимо для сохранения здоровья и жизни местных жителей, ведь действия россиян непредсказуемы.
Уважаемые заводовцы, с проверками к вам заехали русские войска. Сохраняйте спокойствие,
– отметил глава Горностаевской ОТГ.
Ляхно добавил, что российские захватчики въехали в Заводовку с проверками.Обратите внимание! Оккупационные "власти Херсонщины" планируют обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину. Главу Кремля будут просить присоединить территорию области в состав России.
Какова ситуация на Херсонщине: последние новости
- По данным оперативного командования "Юг", российские оккупанты до сих пор пытаются взять под свой контроль Херсонщину. Для этого вражеские войска подтягивают ресурсы, восстанавливают технические мощности и подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.
- Американский Институт изучения войны сообщает, что в ближайшие дни российские оккупанты могут возобновить наступление на Юге Украины, чтобы захватить всю Херсонскую область.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно состояться "легитимно, как это было с Крымом".
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что украинские власти отслеживают ситуацию на временно оккупированной Херсонщине. Там фиксируют все преступления русских солдат и сотрудничество коллаборантов с ними.
- Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что российские военные терроризируют мирное население на временно оккупированной Херсонщине. Также они похищают людей.
- Следует заметить, что Херсон продолжает мужественно противостоять российским оккупантам. Несмотря на блокаду и террор мирного населения, херсонцы не сдаются и сопротивляются захватчикам.