Оккупанты заминировали первый и второй энергоблоки ЗАЭС

Российские военные заминировали сразу два энергоблока на Запорожской АЭС. Оккупанты разместили взрывчатку на первом и втором энергоблоках ЗАЭС.

Соответствующую информацию во время брифинга сообщил Григорий Плачков, глава Государственной инспекции ядерного регулирования (2017 – 2021). По его словам, "известно, что первый и второй блоки заминированы".

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Оккупанты допустили взрывы мин на территории ЗАЭС

Плачков отметил, что предусмотреть действия оккупантов сложно, потому что они даже допустили подрывы мин на территории ЗАЭС. Он подчеркнул, что Россия стремится к тому, чтобы ЗАЭС работала на нужды оккупированного Крыма.

Единственное, что можно спрогнозировать, они пытаются сделать все, чтобы ЗАЭС работала на нужды Крыма или объединенную систему России,

– резюмировал Плачков.

Следует отметить, что в августе президент "Энергоатома" Петр Котин информировал, что российские военные заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к ставку-охладителю. Он отмечал, что ответные действия россиян фиксировали украинские работники "Энергоатома".

Российский генерал-майор Валерий Васильев угрожал, что на ЗАЭС "будет либо выжженая земля, либо станция будет оставаться русской". В России открыто пригрозили, что готовы взорвать ЗАЭС.

Вблизи ЗАЭС снова прогремели взрывы

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, хотя в сентябре россияне вывезли всю военную технику с атомной станции. Вражеские войска сделали это на фоне приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Как только миссия МАГАТЭ покинула атомную станцию, Россия возобновила провокации.

Оккупанты 30 сентября похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Мурашов оказался на свободе 3 октября после вмешательства главы МАГАТЭ Гросси.

По словам Гросси, 2 октября эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили, что в окрестностях атомной станции снова прогремели несколько взрывов. Вероятно, они были вызваны наземными минами.

Сообщалось, что взрывы не имели прямого влияния на системы безопасности или безопасность ЗАЭС. Однако Гросси выразил обеспокоенность повторными взрывами вблизи ЗАЭС.

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