Российские войска атаковали Одессу: есть пострадавшие

Днем 15 марта враг в очередной раз атаковал Одессу. В результате российской ракетной атаки по городу есть пострадавшие.

Взрывы в Одессе прогремели через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Вероятно, город атаковали баллистическими ракетами.

Смотрите также В результате атаки в Винницкой области погибли супруги: сына удалось достать из-под завалов

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в пятницу, 15 марта, Одесса подверглась ракетной атаке.

Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.

По информации местных СМИ, десятки машин скорой помощи прибыли к месту удара вражеской ракеты.

Правоохранители перекрыли район и не пропускают транспорт и людей.

Оккупанты атаковали Украину "Шахедами"