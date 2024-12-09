Добро пожаловать, – военный сказал, что будет с оккупантами, если начнут форсировать Днепр

Обсуждений в инфорпространстве относительно возможного наступления российской армии на Херсон и Запорожье становится все больше. Оккупанты готовятся форсировать реку Днепр и сосредотачивают для этого соответствующий ресурс. Даже если россиянам удастся перейти реку, не менее важным является способность удерживать созданный после этого плацдарм.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, подчеркнув, что обеспечить логистику через реку Днепр – крайне трудная задача.

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Билет в один конец

По словам Сазонова, если российские солдаты перейдут на берег, который контролируют ВСУ, то будут уничтожены украинскими защитниками. Ведь полноценно вести боевые действия россияне не смогут, потому что не будут иметь необходимого количества вооружения для этого из-за сложностей с логистикой, которые у них возникнут.

Как они себе будут поставлять пулеметы, артиллерию, дроны? А без этого воевать им не удастся. Для россиян, которые попытаются форсировать Днепр – это будет билет в один конец. Относительно перехода реки и создания плацдарма, могу сказать россиянам так: "Добро пожаловать",

– озвучил Сазонов.

Плацдарм без надлежащего обеспечения становится могилой

Военнослужащий ВСУ напомнил, что противник ранее создал 2 плацдарма на берегу небольшой реки Оскол под Купянском Харьковской области. Однако если нет логистики, то нет возможности постоянно поставлять боевые комплекты, продукты, воду тем оккупантам, которые удерживают плацдарм, и тогда он становится для них могилой.

Один плацдрарм (южный) там уничтожено Силами обороны Украины полностью, другой (северный) существенно уменьшили и вероятно скоро зачистят до конца. Это вопрос нескольких дней,

– отметил Сазонов.

Большие амбиции, маленькие ресурсы

В общем, по словам военнослужащего ВСУ, россияне до сих пор имеют амбиции по наступлению в Запорожской области, на этом направлении сосредоточено довольно много российских войск.

"На Покровском, Кураховском, Времевском направлениях тоже, но там 70 – 90 тысяч солдат. Напомню, что на небольшой Авдеевке враг концентрировал 120 тысяч человек личного состава и множество военной техники. Сколько времени у них на этот город было потрачено? Это при том, что ВСУ тогда имели "снарядный голод"", – напомнил Сазонов.

Амбиции у врага есть, а вот возможностей – нет. Противник, по словам военнослужащего ВСУ, сам признает, что теряет свой личный состав быстрее, чем пополняет. Сейчас Россия в среднем набирает в течение месяца 21 тысячу солдат.

Сазонов озвучил, что у него сложилось впечатление, что российские войска очень спешат к определенному дедлайну, вероятно, к 20 января 2025 года (инаугурации Трампа), поэтому бросают в ад войны все свои резервы, не считая, что в конце концов у них останется.