Их возможности уже уменьшились втрое, – военный обозреватель предположил, какая ситуация будет осенью

Возможности российской армии уменьшаются. В частности, по некоторым оценкам, укомплектованность российских формирований по сравнению с февралем сейчас составляет всего 30%.

Эту информацию 24 каналу прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Это связано, в частности, и с огромными потерями оккупантов в Украине.

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россияне не могут наступать широким фронтом

Коваленко рассказал, что по состоянию на сегодняшний день российские оккупационные войска не могут вести наступательные действия широким фронтом. В частности, это видно на 2 горячих направлениях: на Бахмутском и Авдеевском.

Там они могут сконцентрировать максимальные штурмовые действия, использовать весь свой ресурс на фронте протяженностью всего 10 километров. Буквально 3 месяца тому назад они могли вести интенсивные штурмовые действия на фронте протяженностью 30 километров. То есть мы видим, как втрое уменьшились их возможности,

– отметил военный обозреватель.

Он спрогнозировал, что в конце сентября – начале октября они вообще лишатся возможности вести достаточно интенсивные наступательные действия, даже такими узкими направлениями.

оккупанты перейдут в оборону

По словам Коваленко, когда у войск нет возможности наступать, они переходят к оборонительным действиям. Это уже второй этап.

"Вопрос, смогут ли они вести оборонные действия, имея проблемы с системой управления и системой снабжения своих передовых подразделений", – отметил военный эксперт.

В конце концов, все завершится отступлением

Военный обозреватель продолжил, что невозможность нормально обороняться, в конце концов, приведет к отступлению.

Следующие 2 – 3 месяца будут решающими. К концу 2022 года будет много интересных событий,

– подытожил Коваленко.

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