Фейгин не исключил, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС

Иностранные издания утверждают, что российские войска могли заминировать Запорожскую АЭС или территорию вокруг атомной электростанции.

Российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин заявил, что не исключает того, что россияне могли заминировать ЗАЭС. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, оккупанты не всегда осознают, как работают определенные их действия. Например, Рыжий лес возле Чернобыльской АЭС. Там солдаты окопались, хоть вокруг полно радиации.

Они хапанули это облучение, потому что "а кто об этом подумал?". А тот, кто действительно подумал, то это было наоборот: "Да-да, окапывайтесь, ребята, поглубже копайте",

– отметил Марк Фейгин.

"Если в Рыжем лесу окопались, они могут заминировать и станцию. А почему нет? Почему нам в это не поверить? Потому что они ответственные люди и не могут себе позволить рисковать жизнью тысяч людей, которые могут пострадать в результате такого взрыва? Нет, им плевать", – прокомментировал Фейгин.

Он подытожил, что не исключает минирования Запорожской АЭС российскими войсками.

Смотрите полное видео с Марком Фейгиным на ютубе 24 канала:

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