Российские войска были близки к окружению Бахмута, однако ВСУ перешли в контрнаступление, - NYT

Бахмут долгое время остается городом, где идут самые ожесточенные бои, ведь оккупанты не оставляют надежд его захватить. Они прутся туда волнами, однако украинские военные удерживают позиции города-крепости.

Пока украинский город оккупанты окружили с трех сторон и продолжают наступать, однако встречают и достойный ответ. Так что битва за Бахмут еще не завершена.

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Казалось, что бои за Бахмут достигают кульминации

Как сообщили в западном СМИ, после месяцев борьбы в последние дни казалось, что бой за украинский город достигает кульминации. Туда страна-оккупантка бросила десятки тысяч только что мобилизованных и войска ПВК "Вагнера", а Украина использовала все тактики, чтобы удержать позиции и нанести максимальные потери россиянам.

Темп артиллерийского огня впечатляющий. Как отметил украинский военный Владислав, в среднем украинцы выпускали от 80 до 120 снарядов в день. "За полтора месяца мы выпустили более 5 тысяч снарядов", – подчеркнул он.

По словам старшего командования, проблемой является и количество заканчивающихся артиллерийских боеприпасов.

Нехватка есть. Хотелось бы, чтобы было больше людей, больше техники, больше боеприпасов для уничтожения врага на подступах, его резервов, чтобы у наших людей было меньше потерь и не было таких интенсивных боев,

– сказал полковник, командир сводной тактической группы Евгений Межевикин.

Особенно возможная кульминация боев была ощутима, когда российские войска приблизились к полному окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли из него. "Остается непонятным, были ли перемещения частью ротации или контролируемого ухода", – сообщили в западном СМИ.

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Украинские войска отбросили врага

Однако вскоре украинские защитники отбили российские войска от последней главной магистрали в город, что позволило сохранить:

линию поставки, которая помогала сдерживать российское наступление в течение месяцев,

путь выхода, если украинские военные решат отступить.

Впоследствии на выходных (очевидно, речь идет о 4 и 5 марта – 24 Канал) сотни военных Украины пошли в контрнаступление, во время которого они атаковали врага с земли и обстреливали его позиции с артиллерии с окрестных холмов. Это позволило оттеснить преобладающих численностью захватчиков и нанести им существенные потери.

Это еще раз доказало, что защитники Украины не готовы сдавать город. Однако, по данным командования, все еще существует риск оцепления наших сил в Бахмуте.

"Я уверен, что Бахмут выдержит. У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага от этого города, но это зависит от задач командования, будь то удержание города или максимальные потери врага", – подчеркнул полковник Евгений Межевикин.