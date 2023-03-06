Российские войска были близки к окружению Бахмута, однако ВСУ перешли в контрнаступление, - NYT
Источник:The New York Times
Бахмут долгое время остается городом, где идут самые ожесточенные бои, ведь оккупанты не оставляют надежд его захватить. Они прутся туда волнами, однако украинские военные удерживают позиции города-крепости.
Пока украинский город оккупанты окружили с трех сторон и продолжают наступать, однако встречают и достойный ответ. Так что битва за Бахмут еще не завершена.
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Казалось, что бои за Бахмут достигают кульминации
Как сообщили в западном СМИ, после месяцев борьбы в последние дни казалось, что бой за украинский город достигает кульминации. Туда страна-оккупантка бросила десятки тысяч только что мобилизованных и войска ПВК "Вагнера", а Украина использовала все тактики, чтобы удержать позиции и нанести максимальные потери россиянам.
Темп артиллерийского огня впечатляющий. Как отметил украинский военный Владислав, в среднем украинцы выпускали от 80 до 120 снарядов в день. "За полтора месяца мы выпустили более 5 тысяч снарядов", – подчеркнул он.
По словам старшего командования, проблемой является и количество заканчивающихся артиллерийских боеприпасов.
Нехватка есть. Хотелось бы, чтобы было больше людей, больше техники, больше боеприпасов для уничтожения врага на подступах, его резервов, чтобы у наших людей было меньше потерь и не было таких интенсивных боев,
– сказал полковник, командир сводной тактической группы Евгений Межевикин.
Особенно возможная кульминация боев была ощутима, когда российские войска приблизились к полному окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли из него. "Остается непонятным, были ли перемещения частью ротации или контролируемого ухода", – сообщили в западном СМИ.
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Украинские войска отбросили врага
Однако вскоре украинские защитники отбили российские войска от последней главной магистрали в город, что позволило сохранить:
- линию поставки, которая помогала сдерживать российское наступление в течение месяцев,
- путь выхода, если украинские военные решат отступить.
Впоследствии на выходных (очевидно, речь идет о 4 и 5 марта – 24 Канал) сотни военных Украины пошли в контрнаступление, во время которого они атаковали врага с земли и обстреливали его позиции с артиллерии с окрестных холмов. Это позволило оттеснить преобладающих численностью захватчиков и нанести им существенные потери.
Это еще раз доказало, что защитники Украины не готовы сдавать город. Однако, по данным командования, все еще существует риск оцепления наших сил в Бахмуте.
"Я уверен, что Бахмут выдержит. У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага от этого города, но это зависит от задач командования, будь то удержание города или максимальные потери врага", – подчеркнул полковник Евгений Межевикин.