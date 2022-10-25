Российские войска хотят выходить с правого берега, но есть дискуссия, – военный эксперт

Несмотря на успешное контрнаступление ВСУ на Юге, россияне планируют до последнего оборонять Херсон. Хотя часть войск отошла на левый берег, другие подразделения Путин заставит стоять до конца.

Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, судя по сообщениям из Москвы, в Кремле идет дискуссия по уходу с правого берега Херсонщины.

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Он объяснил, что с военной точки зрения и даже российские военные отстаивают позицию, что нужно оттуда выходить.

Это ведь может быть оперативным котлом для оккупантов, ведь это отделенная территория, а позади – река Днепр, на которой разбиты мосты и переправы. Так что эту группировку будет трудно обеспечить,

– отметил Попович.

По его словам, там собрана достаточно сильная группировка россиян, и еще летом туда по приказу Путина начали перебрасывать регулярные и кадровые войска, которые потом должны были идти наступлением на Николаев, а затем захватить – Одессу.

Военный эксперт добавил, что контрнаступление ВСУ разрушило планы оккупантов и теперь в Кремле стоит острый вопрос – отвести войска с правобережья Хероснщины.

Но для Путина эта идея неприемлема, поэтому он приказывает держаться до последнего. И этим объясняется контраверсийность – с одной стороны россияне эвакуируются с правобережья, а с другой – перебрасывают туда мобилизованных и укрепляют линию обороны.

– заявил Попович.

Он считает, что сценарий такой – Россия оставит мобилизованных на позициях, а кадровых военных отведут на левый берег, но не в целом.

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"То есть войска там останутся – там будут либо мобилизованные, либо увеличено количество кадровых военных. Но войска там точно останутся и будут держать оборону. Пока именно на это результат", – добавил эксперт.

Кстати, по данным Института изучения войны, оккупантские войска продолжают минировать мосты и переправы в разных местах Николаева и Херсонщины. Кроме того, враги создают там пути отступления.

Несмотря на это, российские войска еще не начинали полноценный выход из области. В ISW предполагают, что ВСУ отвоюют верхнюю часть Херсонской области до конца 2022 года.