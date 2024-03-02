Изменили тактику, – Евлаш сказал, как россиянам удается продвигаться на фронте

Российские военные за последнее время имеют определенные территориальные достижения. Дело в том, что они изменили тактику и теперь фактически выжигают земли, по которым и двигаются дальше.

Украина дает серьезный отпор оккупантам, однако этого пока недостаточно. Подробнее о действиях россиян 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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Акцент на управляемых авиабомбах

Авдеевский плацдарм наглядно продемонстрировал, что россияне начали массово использовать управляемые авиационные бомбы. Ими забрасывали позиции украинских военных и фактически только таким образом оккупанты могли продвигаться.

Они сейчас изменили тактику. Раньше они пытались атаковать нашу критическую инфраструктуру, но, конечно, чтобы уже третий год продолжать войну такой интенсивности, им не хватит ракет. Сейчас они переквалифицировали свой оборонный заказ на КАБы и ФАБы – бомбы ближнего действия,

– отметил Илья Евлаш.

Нельзя сказать, что Россия не почувствовала санкции, к тому же из-за интенсивности применения оружия – военно-промышленный комплекс страны-агрессора просто не в состоянии изготавливать большое количество вооружения.

Именно поэтому оккупанты решили модернизировать бомбы, которых немало осталось еще после развала Советского Союза. Часть им удалось изготовить уже во время полномасштабной войны.

"Сейчас они пытаются ставить ставку на забрасывание переднего края бомбами. Они будут продвигаться по выжженной земле в глубину нашей обороны. Мы уже видели эффективное и нестандартное решение этой проблемы – "сушкопад"", – подчеркнул Евлаш.

За последние две недели украинские защитники хорошо поработали над тем, чтобы по меньшей мере 14 российских самолетов больше не создавали проблем для ВСУ. Однако, к сожалению, в России есть еще сотни подобных бомбардировщиков. Поэтому в дальнейшем надо искать решение, как противодействовать российской авиации – чтобы сохранить жизни наших военных и не дать врагу продвинуться дальше.

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