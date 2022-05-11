Российские войска снова обстреляли Днепропетровщину с территории Херсонской области

Под утро 11 мая российские войска обстреляли пограничную с Херсонщиной часть Днепропетровской области. К счастью, ни значительных разрушений, ни жертв и раненых нет.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что ночь в регионе прошла спокойно, была лишь одна воздушная тревога.

Ранее Оккупанты обстреляли Анновку в Криворожском районе

Враг стрелял на границе с Херсонщиной

Однако к утру российские войска активизировались и начали бить с территории оккупированной Херсонщины. Попали снаряды в поля вблизи сел Зеленодольской и Широковской общин. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Обстрел произошел в Криворожском районе

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал детали обстрела. Он отметил, что били россияне по окрестностям Великой Костромки и Анновки в Криворожском районе. Это происходило как вечером 10 мая, так и утром 11-го. Жилой сектор не пострадал, местные жители – тоже.

Больше никаких чрезвычайных ситуаций в области не произошло. Пока во всех общинах все спокойно,

– добавил Лукашук.

Отметим, что об обстреле Анновки стало известно накануне. Разрушений в населенном пункте не было, однако людям пришлось сидеть без света. Специалисты сразу приступили к восстановительным работам. Местные власти уверяют: вражеских войск на территории области нет и не было.

Читайте также Оккупанты похитили из Мелитополя коллекцию скифского золота

Ситуация на Днепропетровщине: последние новости

В Днепропетровской области 8 мая погиб ребенок. 12-летний мальчик принес неразорвавшийся боеприпас домой. Взрывчатка сдетонировала.

6 мая Воздушные силы ВСУ сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. А накануне войска России били по Синельниковскому и Криворожскому районам.

В конце апреля россияне обстреляли из "Градов" населенные пункты области. Снова пострадал Криворожский район. О раненых местных жителях информации не было. Однако повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

17 апреля вражеский обстрел привел к жертвам. Российские убийцы атаковали село в Зеленодольской общине. Погиб один местный житель. Кроме того, местные власти предупредили жителей: на территории общины есть много снарядов, поэтому стоит быть очень осторожными.

Из-за преступных действий россиян днепровский городской совет принял решение о дерусификации областного центра. Об этом сообщил мэр Борис Филатов.

Смотрите в видео: ВСУ уничтожают оккупантов на границе Днепропетровщины и Херсонщины