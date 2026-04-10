Российские войска ударили по жилому дому в Сумах

Вечером в пятницу, 10 апреля, российские войска атаковали Сумы дронами-камикадзе. Под циничным вражеским ударом оказался многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Какие последствия вражеской атаки в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 20:06. Впоследствии стало известно, что в городе прогремели взрывы.

По словам Олега Григорова, российские войска в очередной раз ударили беспилотником по жилому дому.

Прицельный удар по гражданской инфраструктуре. Предварительно, есть пострадавшие,

– написал он.

Начальник ОВА добавил, что все последствия вражеской атаки пока уточняются.

Позже начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко уточнил, что было попадание в нижний этаж дома, там произошло возгорание. Среди пострадавших также есть дети – травмированным уже оказывают медицинскую помощь.

В то же время продолжается эвакуация жителей, также было осуществлено блокирование территории удара.

В результате вражеского удара вспыхнул пожар / Фото: Андрей Коваленко, Сумская МВА и ОВА, Суспильне

