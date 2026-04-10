Российские войска ударили по жилому дому в Сумах
Вечером в пятницу, 10 апреля, российские войска атаковали Сумы дронами-камикадзе. Под циничным вражеским ударом оказался многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Какие последствия вражеской атаки в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 20:06. Впоследствии стало известно, что в городе прогремели взрывы.
По словам Олега Григорова, российские войска в очередной раз ударили беспилотником по жилому дому.
Прицельный удар по гражданской инфраструктуре. Предварительно, есть пострадавшие,
– написал он.
Начальник ОВА добавил, что все последствия вражеской атаки пока уточняются.
Позже начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко уточнил, что было попадание в нижний этаж дома, там произошло возгорание. Среди пострадавших также есть дети – травмированным уже оказывают медицинскую помощь.
В то же время продолжается эвакуация жителей, также было осуществлено блокирование территории удара.
В результате вражеского удара вспыхнул пожар / Фото: Андрей Коваленко, Сумская МВА и ОВА, Суспильне
Тем временем Путин объявил “Пасхальное перемирие”
Вечером 9 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил так называемое Пасхальное перемирие, которое продлится с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
Отмечалось, что министру обороны Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Герасимову поручили остановить боевые действия на всех направлениях.
В ответ президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова действовать зеркально, и призвал сделать Пасху безопасной, без обстрелов и террора.