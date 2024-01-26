Пропаганда усиливается: как на оккупированной части Херсонщины готовятся к перевыборам Путина
В марте 2024 года в России состоятся президентские выборы. Процедуру хотят провести и на оккупированных территориях Украины, так что подготовка уже началась.
Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал 24 Каналу, что оккупанты усилили пропаганду через все возможные каналы – соцсети, сайты, радио, печатные издания и, конечно, телевидение. Это дает определенный результат.
К теме Верх цинизма: российская ЦИК объявила о проведении "выборов" на оккупированных территориях
"Пропаганда очень сильна– они привлекли максимум активистов из "Единой России", так называемых "топ-спикеров". И это только начало – их будет еще больше, они будут ездить по нашим общинам, будут общаться с людьми", – отметил Соболевский.
Но на самом деле каждая такая встреча– это искусственно созданная ситуация. Оккупанты сгоняют людей по спискам, а когда не хватает– приводят свою публику.
Большинство жителей ждет освобождения
На оккупированной части Херсонской области есть люди, попавшие под влияние российской пропаганды. Кроме того, есть предатели, которые имеют какую-то выгоду от сотрудничества с врагом.
Однако большинство населения ожидает ВСУ и возвращения под юрисдикцию Украины. Многие из них способствуют тому, чтобы этот день наступил как можно скорее.
Буквально за несколько дней до деоккупации Херсона и всей правобережной части россияне вешали борды с надписью "Россия здесь навсегда". Как жизнь показала, все будет совсем по-другому. Все будет Украина,
– подчеркнул Соболевский.
Российские выборы на оккупированных территориях: основное
- Еще в начале декабря 2023 года МИД Украины мощно отреагировало на планы России провести выборы на оккупированных территориях. В ведомстве отметили, что это грубое нарушение украинского законодательства и норм международного права, а также призвали мир наложить новые санкции на страну-агрессора.
- В британской разведке считают, что проведением выборов на оккупированных территориях Владимир Путин хочет создать впечатление "легитимности" вторжения.
- Как известно, российский диктатор будет баллотироваться на третий срок подряд. Для этого он ранее изменил конституцию страны-агрессора и "обнулил" предыдущие каденции.