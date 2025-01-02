Россия привлекла к войне против Украины до 180 тысяч заключенных, — Служба внешней разведки

В России отменена одноразовая денежная выплата заключенным, которые заключают контракт с минобороны для участия в войне против Украины. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 января.

Таким образом Кремль хочет сэкономить средства. Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины, передает 24 Канал.

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Контрактникам-заключенным на России отменили одноразовую выплату

По информации СВР, по состоянию на ноябрь 2024 года Россия привлекла к войне против Украины от 140 до 180 тысяч заключенных, которые отбывали наказание в российских тюрьмах.

По состоянию на 2024 год в российских местах лишения свободы содержалось от 300 до 350 тысяч человек, что вдвое меньше, чем в 2014 году. Основной причиной такого сокращения стала российско-украинская война.

Законодательная отмена одноразовой выплаты является свидетельством углубления кризисных явлений в экономике России и дефицита финансовых ресурсов,

– сообщили в СВР.

До этого заключенные получали одноразовую выплату за контракт в размере 1718 долларов США, которая в июле 2024 года была увеличена до 3524 долларов.

В то же время заключенные и их семьи лишены выплат и льгот, доступных участникам других добровольческих формирований России. К тому же их зарплата вдвое или даже вчетверо ниже, чем у остальных российских военных.

К слову, недавно генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью рассказал, что сейчас российская армия насчитывает более двух миллионов человек. За 2024 год принято на службу около 400 тысяч военных, включая 65 тысяч бывших заключенных. Сейчас враг работает над созданием двух мотострелковых дивизий.