российский "аэрофлот" начал разбирать самолеты, чтобы компенсировать нехватку запчастей
Источник:Reuters
Авиакомпании россии начали разбирать свои самолеты. Все для того, чтобы компенсировать нехватку запчастей, которые кремль не может купить из-за санкций западных стран.
Соответствующую информацию располагают СМИ из 4 источников в отрасли. Перед этим Александр Коваленко сообщил, что палубной авиации россии наступили "гайки".
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россия уже начала разбирать самолеты
российские авиакомпании, включая контролируемый государством "аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые они больше не могут покупать за границей из-за санкций Запада,
– говорится в сообщении.
Издание напомнило, что еще в июне власти посоветовали авиакомпаниям использовать некоторые самолеты на запчасти. Это аргументировали тем, что другие самолеты иностранного производства должны продолжать летать, по крайней мере, до 2025 года.
Ведь в феврале против россии ввели санкции, запрещающие ее авиакомпаниям получать запчасти с Запада или ремонтировать там самолеты.
Источник сообщил:
- по меньшей мере один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и один Airbus A350 "аэрофлота" остановлены и разбираются;
- Airbus A350 почти новый, да и большинство авиапарка россии состоит из западных пассажирских самолетов;
- оборудование сняли также с воздушных судов Boeing 737 и Airbus A320 того же "аэрофлота", ведь им требовались запчасти от этих моделей для других самолетов Boeing 737 и Airbus A320.
Кроме того, Sukhoi Superjets сильно зависят от иностранных запчастей, поэтому с одного такого самолета уже сняли двигатель, чтобы другой мог летать.
Известно, что новые самолеты A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 имеют технологии, которые нужно постоянно обновлять.
По словам западных источников, в течение года после введения санкций непросто будет сохранить современные самолеты в эксплуатации даже для высокоразвитой инженерной базы россии.
Более того, издание подсчитало, что по данным Flightradar24:
- с конца июля не взлетали около 50 самолетов "аэрофлота", или 15% его парка, включая попавшие под санкции самолеты;
- не взлетали 3 месяца три из семи самолетов Airbus A350 "аэрофлота", в том числе один, который сейчас используется на запчасти.
Кроме того, второй источник в отрасли сообщил, что российские перевозчики летают по меньшему количеству маршрутов из-за западных санкций. Именно поэтому есть самолеты, которые не используются и могут разобрать.
Коротко о санкциях в области авиации против россии
- 5 августа СМИ написали, что российским пилотам приказали медленнее тормозить из-за нехватки запчастей к самолетам. Речь идет о тормозных колодках, которые когда-то россия покупала за границей. Теперь же пытается снизить их износ.
- Также в начале августа в Великобритании ослабили санкции против россии в авиаотрасли. После этого решение москва сможет получать определенные авиационные товары и технологии, в частности газотурбинные двигатели.
- Следует вспомнить, что после полномасштабного нападения россии на Украину страны ЕС, США, Великобритания и Канада ввели санкции против авиационной отрасли россии.
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