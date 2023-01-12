Friendly fire по электричеству: российский беспилотник обесточил часть Белгородской области

В Белгородской области снова "что-то произошло". Следствием этого стало то, что в части области просто исчез свет.

Поздним вечером 11 января жители Белгородской области услышали, что "что-то гудит". Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Упал российский беспилотник

После звуков жужжания вдруг раздался звук, несколько похожий на взрыв и вспыхнул пожар. В то же время в ряде населенных пунктов Белгородской области начали появляться сообщения, что исчезает электричество.

Как стало известно позже, "репетицию блэкаута" для жителей Белгородской области устроил беспилотник. Причем российский. Он эффектно врезался в линию электропередач, после чего упал и загорелся.

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Российские СМИ распространяют сразу 2 версии по поводу того, что именно упало на линии электропередач. По первой из них упал новейший российский дрон "Орион", ведь на месте происшествия был найден обломок, похожий на ракету КАБ-20, которую этот БпЛА способен переносить.

По другой версии, на белгородские ЛЭП "напал" беспилотник "Форпост".

Последние взрывы в Белгородской области

В ряде регионов России постоянно раздаются взрывы, возникают пожары и происходят другие инциденты. Однако чаще всего это происходит именно в Белгородской области, граничащей с Украиной. В частности: